Inbrekers slaan toe in woning in Nevele: raam geforceerd, juwelen en tablet gestolen JDG

03 juli 2019

16u04 4 Deinze Inbrekers sloegen dinsdag op klaarlichte dag toe in Kerrebroek in de Deinse deelgemeente Nevele. Ze gingen ervandoor met juwelen én een tablet.

De bewoners stelden de inbraak bij hun thuiskomst vast. Via een raam aan de zijkant van de woning raakten onbekenden het huis binnen. Ze gingen aan de haal met juwelen en een tablet. Wie tips heeft of dinsdag verdacht gedrag opmerkte, kan bellen naar de politie van Deinze-Zulte-Lievegem via 09/381.41.00.