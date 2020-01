Inbrekers legen kassa van fietsenwinkel Wouter Spillebeen en Anthony Statius

13 januari 2020

21u58 34 Deinze Fietsenwinkel Dewa Sport in de Gentsesteenweg in Deinze is deze avond rond 20 uur geviseerd door inbrekers. “Wat er precies verdwenen is, weten we nog niet, maar de kassa is in elk geval leeg.”

De uitbaters werden op de hoogte gesteld toen het alarm afging. “Ik heb meteen de politie verwittigd en ben in allerijl naar de winkel gekomen”, vertelt uitbater Jean-Marie De Wannemaeker. “Binnen zagen we voetsporen en de lege kassa. Een raam aan de werkplaats aan de achterkant van het gebouw is ingeslagen. We durven nog niets aanraken. Om te weten wat er precies verdwenen is, moeten we een inventaris maken.”

In afwachting van het onderzoek door de politie wil Jean-Marie andere winkeluitbaters al verwittigen dat inbrekers mogelijk in de buurt zijn. “Het is belangrijk dat anderen er zo snel mogelijk van weten”, zegt de uitbater, die waakzaamheid aanraadt.