Inbrekers bij Dewa Sport wilden enkel geld: “Aan de fietsen kwamen ze niet” Wouter Spillebeen

14 januari 2020

16u23 3 Deinze “We hebben geluk gehad”, zuchten de uitbaters van fietsenwinkel Dewa Sport in Deinze nadat hun kassa maandagavond leeggeroofd werd door inbrekers. De buit bleef al bij al beperkt en de inbrekers leefden zich niet uit op de fietsen in de toonzaal. “Aan de werkplaats hangen fietskaders van vier tot zesduizend euro, maar daar waren ze duidelijk niet in geïnteresseerd.”

Iets voor 20 uur maandagavond werden de uitbaters gealarmeerd. Aan de achterkant van het het gebouw, ter hoogte van de werkplaats, hadden inbrekers een raam ingeslagen om binnen te raken. “Het alarm is onmiddellijk afgegaan”, zegt mede-uitbater Joeri. “Het was echt even schrikken toen we hoorden dat het alarm was afgegaan. We hebben nog nooit een inbraak meegemaakt, je hoopt altijd dat het niet bij jou gebeurt.”

Scherven

Mede-eigenaar Jean-Marie De Wannemaeker bracht de politie op de hoogte en snelde intussen naar de winkel. De politie passeerde intussen aan het filiaal, maar omdat aan de voorkant van de winkel geen inbraaksporen te zien waren, reden ze weer verder. “Ze konden niet zien dat het geen vals alarm was”, volgens de uitbaters. Jean-Marie belde nog verschillende keren naar de politie toen hij in de winkel de ingeslagen ruit en de leeggeroofde kassa zag.

Terwijl hij op de politie wachtte, deed Jean-Marie een vreemde vaststelling. Alle scherven van de ingeslagen ruit lagen aan de buitenkant van het gebouw. Bovendien was het gat volgens hem vrij smal. “Misschien zijn ze via de leegstaande bovenverdieping binnen gekomen, of misschien wilden ze via het raam wegvluchten, maar lukte dat niet. Even dachten we dat de inbrekers misschien zelfs nog in het gebouw waren!”

Maar uit de vaststellingen van de politie blijkt dat ze wel degelijk binnen en buiten kwamen via het kapotte raam. Door een folie aan het glas vielen de scherven niet naar binnen, maar trokken de inbrekers het waarschijnlijk kapot van buitenaf. “De inbrekers moeten over hekken en door struiken gekropen zijn om aan het raam te raken. We zullen samen met de verzekering de camerabeelden bekijken om te zien of ze gefilmd zijn. Veel meer kunnen we niet doen.”

Teleurgesteld

De daders waren duidelijk uit op geld. “De kassa is leeggemaakt, maar aan de fietsen kwamen ze niet”, zegt Joeri na een inventaris. “Aan de werkplaats hangen nochtans fietskaders van vier tot zesduizend euro, maar die konden ze waarschijnlijk moeilijk meenemen, ze zijn traceerbaar via het serienummer en ze zullen opgeschrikt zijn door het alarm. Ze zijn bovendien langsgekomen aan het einde van onze sluitingsdag, dus er zat maar een paar honderd euro in de kassa. We hebben geluk gehad, want voor hetzelfde geld waren ze teleurgesteld over de buit en leefden ze zich nog eens uit op de fietsen in de toonzaal. Al bij al valt het nog goed mee.”

Over een paar dagen komt er hopelijk een nieuw raam in de werkplaats. Tot dan is het gat afgedekt tegen de wind. De winkel blijft intussen ook open.