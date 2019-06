Inbrekers aan de haal met kassa in clubhuis Astene Sam Ooghe

26 juni 2019 Deinze Voortvluchtige inbrekers hebben afgelopen weekend toegeslagen in een clubhuis in Astene.

Dat meldt de politie van de zone Deinze-Zulte-Lievegem. Het gaat om het clubhuis in de Achterstraat. Een of meerdere dieven drongen het gebouw binnen door een raam stuk te slaan. Ze gingen aan de haal met de kassa van het clubhuis. Het onderzoek loopt volop, maar de dader of daders zijn tot op heden niet gevat.