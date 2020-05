In volle coronacrisis opent Jurgen groenten, -fruit en delicatessenwinkel Tutti Fruity: “Na een maand wachten eindelijk kunnen starten”

Anthony Statius

01 mei 2020

12u03 14 Deinze Door de lockdown hebben sommige ondernemers hun plannen moeten uitstellen. Zo opent Deinzenaar Jurgen Standaert (47), bekend van Bar&zo, op vrijdag 1 mei zijn groenten, -fruit en delicatessenwinkel Tutti Fruity op de Markt. “Een maand later dan gepland, maar ik ben blij dat ik eindelijk mijn eerste klanten kan ontvangen”, zegt Jurgen.

Tutti Fruity bevindt zich in Markt 83, waar vroeger de krantenwinkel Press Shop gevestigd was. Vorig jaar verkocht Dina De Lange er haar laatste kranten en de voorbije maanden werd het pand helemaal omgebouwd tot een groenten-, fruit- en delicatessenwinkel.

Zaakvoerder Jurgen Standaert is allesbehalve een onbekende in de streek. De familie Standaert was vroeger een vaste waarde op de wekelijkse woensdagmarkt in Deinze en tot 2012 was Jurgen negentien jaar lang eigenaar van de delicatessenzaak ‘t Fruiteniertje langs de Kortrijksesteenweg in Sint-Martens-Latem. Door de bankencrisis moest hij zijn zaak stopzetten en na een jaar dienst als verantwoordelijke voor de groenten- en fruitafdeling van AD Delhaize in Deinze nam Jurgen twee jaar geleden samen met Xavier Verleye de ginbar Tipic op de Markt over om die om te vormen tot Bar&zo, een aperitief-, cocktail- en koffiebar.

“Bar&zo heb ik zeer graag gedaan, maar de nachten werden mij te zwaar, zeker met vier kinderen”, zegt Jurgen. “Ik sta ook van kindsbeen af tussen de groenten en het fruit en het begon te kriebelen om opnieuw mijn eigen zaak te runnen. Waar kan dat ook beter dan op de Markt van Deinze? Sinds het verdwijnen van de Spar van Katty Verwee is er geen speciaalzaak voor groenten en fruit meer in het stadscentrum. Ik haal al mijn producten op de ‘vroegmarkt’ en waak er zo over dat ik enkel kwaliteit kan bieden. Naast groenten en fruit vind je hier ook Italiaanse specialiteiten en delicatessen waaronder een uitgebreid assortiment kazen, noten en wijnen. Cadeaumanden voor speciale gelegenheden zijn hier ook te verkrijgen. Tijdens de zomermaanden voorzie ik ook een foodtruck met cocktails en tapas.”

De grote opening van Tuti Fruity was voorzien voor 10 april, maar het coronvirus gooide roet in het eten. “Er moesten heel wat verbouwingswerken gebeuren, maar door de lockdown moesten deze werken uitgesteld worden", zegt Jurgen. “De laatste afwerkingen zijn donderdag gebeurd en op vrijdag 1 mei hebben we eindelijk de deuren kunnen openen. Jammer dat het niet vroeger kon, want winkels met voedingswaren mochten open zijn tijdens de lockdown. Er zal voorlopig slechts één klant tegelijk worden toegelaten in de zaak en er is handgel voorzien. Om zoveel mogelijk aan ieder wensen te voldoen, is er ook de mogelijkheid om bestellingen thuis te laten leveren.”

Tijdens de openingsdagen op vrijdag 1 en zaterdag 2 mei krijgt iedere klant een kleine attentie. Tutti Fruity is open op maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag en zaterdag, telkens van 8.30 tot 12.30 uur en van 14 tot 18.30 uur. Op woensdag en zondag is het gesloten.

Meer info via tuttifruitydeinze@gmail.com of de Facebookpagina.