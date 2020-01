Immosee zet panden in de kijker met virtuele tours Anthony Statius

23 januari 2020

13u27 4 Deinze De Deinse dronepiloot Glenn De Cuyper van DVS360 en marketeer Veerle De Rouck van Het Groene Huis starten samen Immosee in Astene. Het duo specialiseert zich in het maken van virtuele tours voor bedrijven, ondernemers en particulieren die hun pand willen verkopen of in de kijker willen zetten.

Het hoofdkwartier van Immosee in de Beekstraat in Astene springt onmiddellijk in het oog dankzij de muurtekeningen van de Deinse kunstenaar Jesse Van Gompel. Met Immosee willen Veerle De Rouck en Glenn De Cuyper niet enkel hun eigen pand, maar ook dat van anderen in de verf zetten.

“Immosee staat voor instant emotie”, zegt Veerle, “want het kopen en verkopen van woningen gaat altijd gepaard met veel emoties. Samen met dronepiloot Glenn ontwikkel ik virtuele tours, omdat dit meer bezoekers aantrekt. Dit kan voor vastgoedmakelaars, maar bijvoorbeeld ook voor een restauranteigenaar die zijn zaak in de kijker wil zetten. Ons doel is om met Immosee een vastgoedplatform op te richten met enkel virtuele tours.”

Meer info via www.immosee.be.