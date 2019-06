Iedereen aandeelhouder: supporters KMSK Deinze kunnen investeren in het nieuwe stadion Uitbreidingswerken beginnen ten vroegste in de zomer van 2020 Anthony Statius

19 juni 2019

07u39 3 Deinze Supporters en sympathisanten van KMSK Deinze kunnen aandeelhouder worden van de club. Voorzitter Denijs Van De Weghe richt hiervoor een naamloze vennootschap op. “Heel wat bouwpromotoren zijn hier ondertussen komen aankloppen, maar geen enkele heeft interesse in het voetbal. Om het voortbestaan van de club te garanderen heb ik de stadiongronden zelf gekocht en met de nv betrek ik iedereen bij de bouw van het nieuwe stadion”, zegt Denijs.

In april 2017 verkocht de stad Deinze een deel van het Burgemeester Van De Wielestadion voor 521.000 euro aan KMSK Deinze. De voetbalclub kocht toen de stadiongrond, bestaande uit het eigenlijke plein en twee stukken grond gelegen links en rechts van de bestaande tribune en de zone rond het voetbalplein. Het recht van opstal van de bestaande tribune werd verlengd met 50 jaar en de jeugdkantine blijft eigendom van de stad. In de overeenkomst werd voorzien dat de club de stadiongrond later zou kunnen doorverkopen en dit is ondertussen gebeurd. Op donderdag 23 mei gaf de gemeenteraad goedkeuring om de gronden door te verkopen aan de bvba Dakofin van KMSK Deinze-voorzitter Denijs Van De Weghe.

Enkel interesse om te bouwen

“Voor deze gronden betaalt Dakofin 3,5 miljoen euro aan de vzw KMSK Deinze en 2,5 miljoen euro aan de stad”, zegt Denijs Van De Weghe. “Er werd niet gekozen voor een openbare verkoop omdat er dan geen zekerheid was dat de koper zou geïnteresseerd zijn in het voetbalgebeuren. De voorbije jaren zijn alle grote bouwpromotoren hier komen aankloppen, maar er was enkel interesse om te bouwen, niet om te voetballen. Om het voortbestaan van de club te garanderen werden de gronden aan Dakofin verkocht en hierdoor zal de club weer schuldenvrij zijn.”

Denijs Van De Weghe lanceerde in oktober 2014 de visie en het plan om de club op een hoger niveau te brengen en daarbij ook de door het voetbalreglement vereisten uitbreiding van het stadion te realiseren. Nu de gronden eigendom zijn van Dakofin, neemt Denijs zelf het heft in handen. “Ik zal dit echter niet alleen doen”, zegt Denijs. “We richten binnenkort de naamloze vennootschap KMSK Deinze op en zo kan iedereen aandeelhouder worden van de club. Doordat supporters, sponsors en firma’s in de vennootschap zullen kunnen investeren, blijft er een sterke verankering van de club met Deinze. Zo kunnen we samen met de supporters en de sympathisanten iets opbouwen. Een mooi voorbeeld van een club die op die manier werkt, is FC Barcelona. Wie interesse heeft om aandeelhouder te worden, mag contact opnemen via denijs@skynet.be.

Geen shoppingcenter, wel bowlingzaal

Over de plannen voor het stadion circuleren al verschillende geruchten. Denijs Van De Weghe wil enkele misverstanden de wereld uit helpen: “Voor eens en voor altijd: neen, in het nieuwe voetbalstadion komt geen derde shoppingcenter. In de eerste plaats wordt het stadion uitgebreid tot 8.000 plaatsen, waarvan 5.000 zitplaatsen. Verder komt er een sportcomplex met fitnessruimte en revalidatiecentrum voor de spelers. Aan de kant van de Stadionlaan komt een hotel met 80 kamers en een dienstencentrum en kantoren voor vrije beroepen. Retail komt er niet, maar we denken wel aan een bowlingzaal, want dat is er nog niet in Deinze. Aan de kant van het Schipdonkkanaal wordt een tachtigtal appartementen gebouwd, waarvan een deel zich in een woontoren zullen bevinden. De eerste twee bouwlagen zullen 200 parkeerplaatsen tellen. Het Ruimtelijk Uitvoeringsplan moet nog goedgekeurd worden door de bestendige Deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen en de uitspraak wordt verwacht tegen juni 2020. Als alles goed gaat, dan kunnen we in de zomer van volgend jaar beginnen bouwen.”