Ibiza aan de Leie: 8.500 feestgangers doen Ooidonk daveren Anthony Statius

14 juli 2019

09u31 0 Deinze Voor hét feestje van deze zomer moest je zaterdag in de tuinen van kasteel Ooidonk zijn. De derde editie van Beauville stelde niet teleur en met 8.500 bezoekers zagen de organisatoren hun eendagsfestival nog een beetje groeien.

Voor wie niet weet wat Beauville is: denk aan ‘Ibiza aan de Leie’, maar dan wel met het mooiste kasteel van Vlaanderen op de achtergrond. Met deze gedachte in het achterhoofd lanceerden de Gentse ondernemers Vince Verstrynge en Wouter Verbrugghe van bvba Basclass in 2017 hun festival aan kasteel Ooidonk in Bachte-Maria-Leerne. Drie jaar later is het een vaste waarde geworden voor iedereen die van een feestje houdt.

De regen bleef gelukkig weg, de zon voor het grootste deel van de dag ook, maar dat lieten de bezoekers niet aan hun hart komen. Een indrukwekkende line-up met onder andere Dr Lektroluv, Maxim Lany en Yves De Ruyter zorgde de hele dag voor goeie vibes en het decor deed de rest. Het bezoekersaantal blijft ieder jaar groeien en de organisatie denkt al aan een tweedaagse editie voor volgend jaar.