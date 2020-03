Hulp nodig tijdens coronacrisis? Surf naar ‘Deinze helpt’ Anthony Statius

17 maart 2020

14u13 7 Deinze Deinzenaren die hulp nodig hebben in de coronacrisis kunnen vanaf nu terecht op het platform ‘ Deinzenaren die hulp nodig hebben in de coronacrisis kunnen vanaf nu terecht op het platform ‘ Deinze helpt ’. Dat werd speciaal door de stad Deinze in het leven geroepen, in samenwerking met Give A Day.

Boodschappen doen voor een oudere buur, de hond uitlaten, naar de apotheek gaan, maaltijden rondbrengen, brieven schrijven, telefoneren met een oudere persoon die thuis moet blijven of in een rusthuis zit zonder bezoekers, het zijn allemaal initiatieven die je vanaf nu kan melden of terugvinden op ‘Deinze helpt’, een centraal platform van de stad Deinze en Give A Day.

“De maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan hebben een grote impact op veel mensen”, zegt burgemeester Jan Vermeulen (CD&V). “Vooral de kwetsbare groepen, zoals ouderen en mensen met een zwakke gezondheid kunnen vaak hulp gebruiken en ook de zorgsector zit met een aantal noden. Tegelijk willen heel veel mensen bijdragen als vrijwilliger. Om iedereen zo goed mogelijk te helpen, hebben we ‘Deinze helpt’ opgestart. Zo kunnen we vraag en aanbod op elkaar afstemmen en voor zo veel mogelijk mensen iets betekenen.”

“Op www.deinze.be/deinzehelpt worden alle vragen gebundeld en zie je hoe je kan bijdragen als vrijwilliger. Mensen die hulp nodig hebben, kunnen er hun vraag discreet stellen. Dat kan ook via 09/387.82.80 en op deinze.helpt@deinze.be. Stadsmedewerkers brengen vrijwilligers die zich willen inzetten in verbinding met de noden die er zijn. Vrijwilligers krijgen ook instructies om de hulp veilig te laten verlopen. Deinzenaren die in hun buurt mensen willen helpen, kunnen op Deinze helpt een kaartje downloaden om bij buren in de bus te steken”, besluit Jan Vermeulen.