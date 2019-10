Horrorfestival voor het hele gezin: Elftopia krijgt halloweeneditie Komende zaterdag eerste Helltopia aan kasteel Ooidonk Anthony Statius

24 oktober 2019

10u41 9 Deinze Het populaire fantasyfestival Elftopia krijgt een halloweeneditie. Op zaterdag 26 oktober vormt het kasteel Ooidonk in Bachte-Maria-Leerne het decor voor Helltopia, een horrorfestival voor het hele gezin. “Van 12 tot 18 uur is het programma aangepast aan kinderen, het is niet de bedoeling dat we onze bezoekers de stuipen op het lijf jagen”, zegt organisator Quinte Ridz.

Cosplayers, haal maar uw bloederigste outfit uit de kast, want komende zaterdag vindt een uniek halloweenfestival plaats aan kasteel Ooidonk. Helltopia is een initiatief van Comic Con Group Belgium, dat deze zomer voor de vierde keer het succesvolle fantasyfestival Elftopia organiseerde op het kasteeldomein.

“Helltopia kan je gerust het donkere broertje van Elftopia noemen”, zegt Quinte Ridz. “We krijgen al jaren de vraag van de fans van Comic Con Belgium en Elftopia om eens iets te doen rond horror en Halloween en nu is het zover. Voor alle duidelijkheid, Helltopia is geen klassieke griezeltocht of een spookhuis. De gevoelige zielen hoeven zich geen zorgen te maken, want het is niet de bedoeling om onze bezoekers te doen verschieten of shockeren. Horror kan ook leuk zijn zonder de bezoekers de stuipen op het lijf te jagen.”

Om ter luidst gillen

“Helltopia is geschikt voor het hele gezin”, vervolgt Quinte. “Zo hebben we van 12 tot 18 uur een aangepast programma voor kinderen. Zo komt er een verhalenverteller en verder is er een kostuumwedstrijd, sfx-workshops, een Mister en Miss Zombie Belgium-verkiezing, een silent disco, een workshop zwaardvechten voor kinderen en een leuke wandeltocht Rattenvangers van Helltopia. Vanaf 18 uur is het programma meer aangepast aan volwassenen en oudere kinderen. De eerste editie van Helltopia staat in het teken van de Belgische underground horrorregisseurs en zo kunnen mensen films kijken in The Cinema of Horrors. Verder zijn er vuurshows, de body paint catwalk en optredens van onder andere, Night Stalker, Dia De Los Muertos Mariachi Band en de metalband Fabula Dramatis. Een leuk extraatje is de Scream Queen Contest, waarbij vrouwen én mannen om ter luidst moeten gillen van angst.”

“Verder is er voor alle leeftijden de Helltopia Market, Scooby Doo’s Mystery Machine, een Walking Dead-labyrint, pumpkin carving, een horror expo met echte filmattributen, een zombiepicknick en heel wat foodtrucks en bars. Tickets kosten 13,99 euro plus reserveringskosten en wie verkleed is, betaalt 9,99 euro plus reserveringskosten. Kinderen tussen 2 en 12 jaar betalen 7,99 euro plus reserveringskosten.

Info: www.helltopia.be.