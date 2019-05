Honderdtal kunstliefhebbers verhuist Platvvorm én loodzwaar kunstwerk naar nieuwe stek Anthony Statius

30 mei 2019

17u09 0 Deinze Kunstinitiatief Platvvorm is verhuisd naar de Kalkhofstraat in Deinze. Deze verhuis ging niet onopgemerkt voorbij: een honderdtal kunstenaars en kunstliefhebbers trok donderdagmiddag in een muzikale stoet door de straten van Deinze-centrum, inclusief een loodzwaar kunstwerk van Joëlle Tuerlinckx.

Voor creatievelingen en kunstliefhebbers is er een nieuw adresje in Deinze-centrum. Kunstenares Katelijne De Corte installeerde zich met Platvvorm in een leegstaand pand in de Kalkhofstraat 26B, recht tegenover de nieuwe muziekacademie. Het is een ontmoetingsplaats voor nationale en internationale artiesten, waar kunstenaars een atelier kunnen huren tegen een lage prijs. De eerste tentoonstelling heet Coincidences/Coïncidenties en deze werd donderdagmiddag geopend met een stoet, waarin een werk van Joëlle Tuerlinckx van de oude site aan Neerleie naar de nieuwe site werd gedragen. Stella Lohaus (LLS) mocht het werk en het nieuwe pand inwijden.

De tentoonstelling kan nog bezocht worden tot zondag 2 juni. Meer informatie via katdecorte@gmail.com, www.platvvorm.org en de Facebookpagina ‘Platvvorm’.