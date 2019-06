Honderden bezoekers ontdekken Astene Sas tijdens Levende Leiedag Anthony Statius

16 juni 2019

15u39 2 Deinze Astene Sas werd zondagmiddag overspoeld door natuur- en sportliefhebbers. Met de tweede Levende Leiedag willen Natuurpunt Gent en Natuurpunt Tussen Leie en Schelde het natuurpark Levende Leie in the picture zetten. Het park werd ondertussen uitgebreid met een perceel van 2,3 hectare in Astene.

Fietsen, wandelen, kajakken of gewoon genieten van een drankje met zicht op de Leie, er was voor elk wat wils tijdens Levende Leiedag aan Astene Sas. De opbrengst van alle activiteiten gaat naar de uitbreiding van het natuurpark Levende Leie, dat zich uitstrekt van de Zeverenbeekvallei in Grammene, Deinze tot aan de Bourgoyen-Ossemeersen in Gent; een afstand van zo’n 20 kilometer in vogelvlucht.

“Levende Leie is op weg om het grootste natuurdomein van de provincie en een van de grootste van Vlaanderen te worden”, zegt Koen Houthoofd van Natuurpunt Tussen Leie & Schelde. “Samen met Natuurpunt Gent zijn we het laatste anderhalf jaar intensief bezig met het aankopen van percelen langs de Leie. Tegen 2040 willen we een park van zo’n 1.200 hectare groot. Onlangs kochten we opnieuw een perceel van 2,3 hectare langs de Kleine Pontstraat, de straat richting Vosselare Put. Het volgende perceel dat we op het oog hebben ligt in de Zeverenbeekvallei.”

Meer info via www.levendeleie.be.