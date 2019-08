Hoe klinkt Metallica op piano? Je ontdekt het tijdens een uniek rockconcert in Mudel

Anthony Statius

12 augustus 2019

12u53 0 Deinze Fans van rock en metal zijn op vrijdag 30 augustus welkom in het Mudel in Deinze. Ter gelegenheid van de opening van het nieuwe cultuurcentrum Leietheater brengt de Oekraïense pianiste Viktoriya Yermolyeva, beter gekend als VIKA, hulde aan artiesten als Motörhead, Guns N’ Roses, Metallica en Nirvana.

Viktoriya Yermolyeva (VIKA) studeerde en speelde in haar vroege carrière voornamelijk klassieke muziek en won daarmee verschillende prijzen. Nu vertaalt ze rock en metal-klassiekers naar pianomuziek en geeft op die manier liedjes zoals Highway to hell van AC/DC en Stairway to heaven van Led Zeppelin een nieuwe dimensie. Ook Queen, Muse, David Bowie, Alice Cooper, The Cure, Nine Inch Nails en Metallica behoren tot haar repertoire, dat uit meer dan 250 arrangementen bestaat.

“In het Mudel doen we er alles aan om de drempel zo laag mogelijk te houden en we durven uit de band te springen”, zegt cultuurschepen Rutger De Reu (CD&V). “Je zou dit optreden kunnen zien als een feestje ter ere van onze nieuwe buren, het CC Leietheater. De manier waarop VIKA speelt met verschillende stijlen staat symbool voor de verscheidenheid aan vormen van podiumkunsten die we in het Leietheater willen brengen.”

Tickets kosten in voorverkoop 14 euro en deze zijn te verkrijgen via www.mudel.be/vika. Aan de deur betaal je 17 euro.