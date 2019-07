Hoe een biogasbedrijf de buren verdeelt Wouter Spillebeen

03 juli 2019

17u34 0 Deinze De meningen over VC Energy, de gecontesteerde biogascentrale in de Moerstraat in Sint-Martens-Leerne, blijven sterk verdeeld. Het Openbaar Ministerie heeft een exploitatieverbod gevraagd en sommige buren en politici zijn het bedrijf liever kwijt dan rijk. Andere buren vinden het dan weer jammer dat enkele luide stemmen beweren dat ze voor de hele buurt spreken.

“VC Energy krijgt al twaalf jaar lang permanent klachten en processen-verbaal. Het blijkt onmogelijk te zijn voor het bedrijf om elk onderdeel van de regelgeving na te leven”, duidt advocate Isabelle Larmuseau. Zij vertegenwoordigt de burgerlijke partijen, enkele buurtbewoners die de biogascentrale liever zien vertrekken. De klachten gaan onder andere over emissies en geur- en geluidsoverlast, maar de grootste factor lijkt de foute inplanting in een agrarisch gebied te zijn. “De Raad van State vernietigde in 2018 al een belangrijk deel van hun vergunning, maar de toenmalige minister van Omgeving Joke Schauvlieghe (CD&V) schreef gewoon een gelijkluidende vergunning uit”, volgens Larmuseau.

Om die reden vorderde het Openbaar Ministerie de vernietiging van de vergunning en een exploitatieverbod voor het bedrijf. Het vonnis is uitgesteld naar drie september, maar in afwachting daarvan vroegen wij aan buren van het bedrijf wat zij van de rechtszaak denken. De (anonieme) meningen lopen sterk uiteen.

Verontwaardigd

“Het bedrijf had hier nooit mogen komen”, stelt een buurman duidelijk. “Het hoort hier niet thuis. Voor zover ik weet, denkt zo goed als iedereen hier er zo over. We hebben al verschillende keren petities getekend en enquêtes ingevuld.” Ook een andere buurman aan de achterkant van het biogasbedrijf denkt er zo over. “Ik heb niets tegen de eigenaar, maar zijn bedrijf moet hier niet staan. Meer wil ik er niet over kwijt”, klinkt het.

Maar enkele buren willen nu ook tegengas geven. “De klachten lijken ons sterk overdreven”, zegt buurvrouw Helena Claeys. “Wij ondervinden geen abnormale of bovenmatige hinder van het bedrijf. We zijn verontwaardigd over de informatie die verspreid wordt en vinden het jammer dat er telkens maar één partij gehoord wordt in de zaak.”

Buren die het opnemen voor VC Energy zeggen dat ze van het bedrijf niet meer last ervaren dan van eender welke landbouwer. Bovendien beweren ze dat ze nog nooit een petitie of enquête zagen passeren. “Ze weten dat ze daarvoor niet naar hier moeten komen”, zeggen de buren, zonder te benoemen van wie de enquêtes uitgaan.

Controleurs

“Vroeger ervoeren we wel meer overlast”, geven ook de laatstgenoemde bewoners toe. “Dan konden we al eens last hebben van geur of van lawaai. Maar de eigenaar heeft maatregelen genomen om dat tegen te gaan, zoals het hoge talud dat hij rond het bedrijf liet aanleggen en de installatie van verschillende filters. Als we een klacht hadden, konden we altijd rechtstreeks bij de eigenaar terecht. Hij krijgt trouwens constant controleurs over de vloer, dus hij kan zich niets permitteren.”

Opvallend is dat veel buurtbewoners eigenaar Carlos Van Crombrugghe persoonlijk kennen. Enkelen huren zelfs een woning of land van hem en reppen dan ook met geen kwaad woord over hem of zijn bedrijf. Wat de rechter ook beslist op drie september, het staat vast dat niet alle buren tevreden zullen zijn.