Hittegolf en geen water uit de kraan, voor dit gezin is het dagelijkse kost: “Niet kunnen douchen is het ergste” Anthony Statius

24 juni 2019

21u12 0 Deinze Wanneer het buiten snikheet is, dan kan een verkwikkende douche wonderen doen. Maar wat als je woning niet op het leidingwater aangesloten is en de boorput voor grondwater leeg blijft? Dan zijn creativiteit en geduld de codewoorden. Bij Sandra Lefftz en Mark Ellmer komt er in hun huis in het dorpje Gottem, bij Deinze, al vier maanden geen druppel meer uit de kranen. “We behelpen ons al maanden met bidons, emmers en regenwater, maar met deze hitte is het extra vervelend.”

Sandra Lefftz (50) en Mark Ellmer (51) wonen in wat je op zijn minst gezegd zou durven te noemen de boerenbuiten. Sandra kocht in 2000 een eeuwenoud vlashuisje in de velden van het Oost-Vlaamse gehucht Gottem, een deelgemeente van Deinze, op een boogscheut van het West-Vlaamse Dentergem. Sommige woningen langs de Heirbaan, waaronder dat van Sandra, zijn niet aangesloten op stadswater en dus is het gezin afhankelijk van grondwater. Maar er komt al maanden amper iets uit de kranen, en dus moeten Sandra, Mark en zoon Max zuinig en creatief omspringen met iedere druppel.

“In de keuken staat een grote bidon met water om mee te koken en ook in de badkamer staat een emmer om de handen in te wassen”, zegt Sandra. “Onze tanden poetsen we met flessenwater en onze kleren wassen we met regenwater. We hebben een pomp geplaatst voor regenwater, zodat we eindelijk opnieuw ons eigen was kunnen doen, want hiervoor moesten we vaak beroep doen op vrienden. Toen het vorige week zo hard heeft geregend hebben we snel met elke gieter, emmer en pot die we konden vinden zoveel mogelijk water opgevangen. Maar met de hittegolf die er nu aankomt zullen we daar niet meer op moeten rekenen. Bij het besproeien van ons gazon en onze planten moeten we zuinig zijn. Ook om het toilet door te spoelen gebruiken we regenwater, maar gelukkig hebben we jaren geleden onze houten ‘shed’, een buitentoilet in de tuin, gebouwd, waar we nu af en toe gebruik van maken.”

“Voor kraantjeswater kunnen we onder andere rekenen op de hulp van Rob, een vriend die een paar straten verderop in het naburige dorpje Grammene woont”, vervolgt Sandra. “Bij hem mogen we onze bidon van 25 liter komen vullen met kraantjeswater en daarmee komen we zo’n drie dagen toe, als we zeer zuinig zijn. Ook met onze vuile was kunnen we bij Rob terecht en in uiterste nood kunnen we ook bij hem komen douchen.”

Haar vol shampoo

Mark pikt in: “Dat is het vervelendste, dat we niet even onder onze eigen douche kunnen staan. Wanneer er toevallig wat grondwater opgepompt wordt, gaan we er zo snel mogelijk onder, maar dat zijn maar zeer korte douchebeurten. Splish, splash en gedaan, maximum twee minuten, zeker niet langer. Het is al meermaals voorgevallen dat ik net met mijn haar vol shampoo onder de douchekop sta en dat het water plots stopt met stromen. Ja, dan vloek je wel eens luid. Als we ons nu willen wassen, moeten we eerst een emmer water opwarmen en dan gebeurt alles aan de wastafel, maar daar kruipt tijd in. Ook met deze extreme temperaturen is het extra lastig, want je kan niet snel even onder de douche springen om af te koelen.”

Sleuren met bidons en beroep doen op regenwater, voor Sandra is het back to the roots. “Ik ben opgegroeid in een boerderij, zonder auto, tv of douche, dus ik ben wel wat gewoon. Daarom houden we het ook zo lang vol, denk ik. Het probleem is een viertal maanden geleden begonnen. Plots kwam er gedurende periodes van drie tot vier dagen amper water uit de kraan. Eerst dachten we dat onze pomp kapot was, maar ook een nieuwe pomp bracht geen soelaas. We hebben onze buren gecontacteerd en ook zij hadden geen grondwater meer. Het ligt dus niet aan ons. De oorzaak is hoogstwaarschijnlijk de aanhoudende droogte en het zal er in de toekomst niet op verbeteren.”

Niet blijven duren

“We hebben al meermaals contact opgenomen met het stadsbestuur, maar voorlopig zonder antwoord. Ze hebben onlangs een groot deel van de Oude Heirbaan vernieuwd, maar de zijstraten zijn ze duidelijk vergeten. Mark en ik zijn allebei fervente fans van de jaren 50 en we gaven ons huis een retro look, maar dat wil niet zeggen we helemaal terug in de tijd willen reizen. We kunnen er gelukkig nog om lachen, maar zo kan het niet blijven duren”, besluit Sandra.

“De woningen in de Heirbaan kunnen aangesloten worden op leidingwater, maar er werd nog geen aanvraag gedaan", zegt de Deinse schepen van Openbare Werken Johan Cornelis (CD&V). “Hoe meer inwoners zich aansluiten bij deze aanvraag, hoe interessanter het wordt.”