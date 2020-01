Hinder op Tweebruggenlaan door werken aan brug Anthony Statius

08 januari 2020

11u24 0 Deinze Het verkeer op de Tweebruggenlaan (N35) zal vanaf maandag 20 januari hinder ondervinden. Die dag start het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) met een grondige renovatie van de brug over het Schipdonkkanaal in Deinze. De werken gebeuren in verschillende fases en duren tot het einde van het jaar.

Op maandag 20 januari start het Agentschap Wegen en Verkeer met de volledige renovatie van de brug over het afleidingskanaal van de Leie in Deinze. Er komt een nieuwe wegdek, nieuwe waterdichting, nieuwe brugdekvoegen en nieuwe leuningen en vangrails. Ook aan de onderzijde van de brug voert de aannemer herstellingen uit en aansluitend krijgt de brug nog een beschermende laag.

Tijdens de werken rijdt het verkeer op de N35 over één rijstrook in de beide richtingen. De fietsers richting Gent/Deinze rijden om via de Wakkense Heirweg, Dhoye, Vaart Linkeroever, N466b, Kongoplein, Stadionlaan en N35. De fietsers richting Tielt kunnen over de brug rijden. Bij werken langs de onderzijde van de brug zal het verkeer langs Vaart Linkeroever tijdelijk beurtelings geregeld worden door verkeerslichten. Het verkeer op de Stadionlaan behoudt één rijstrook in elke richting. Door in verschillende fases te werken, beschikt het verkeer steeds over één rijstrook in elke richting. Tijdens de zomervakantie wordt er niet gewerkt en dan kan menover twee rijstroken in beide richtingen rijden.

Het einde van de werken is voorzien in december, afhankelijk van de weersomstandigheden. Meer info via www.wegenenverkeer.be/Deinze.