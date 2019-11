Hinder op E40 door werken aan Wulfhoek-brug in Nevele Anthony Statius

12 november 2019

14u02 0 Deinze Door herstellingswerken aan de brug Wulfhoek in Nevele zal het verkeer op de E40 in het weekend van 15 november hinder ondervinden. Het verkeer richting Brussel zal het hele weekend slechts één rijstrook ter beschikking hebben.

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) voert in het weekend van 15 november herstellingswerken uit onderaan de brug Wulfhoek over de E40 in Nevele. De werken zijn nodig om het brugdek te herstellen na een aanrijding. Na het weekend heeft de aannemer nog één nacht nodig om de bekisting van de brugliggers weg te nemen. Dit gebeurt ook ‘s nachts tussen 22 en 5 uur.

De herstellingswerken starten op vrijdagavond 15 november om 22 uur en moeten op maandagochtend 18 november voor de ochtendspits achter de rug zijn. Tijdens de werken rijdt het verkeer op de E40 richting Brussel over één rijstrook ter hoogte van de brug in Nevele. Het verkeer kan omrijden via de E403 richting Kortrijk en via de E17 richting Gent. Op de E40 richting kust wordt niet gewerkt. Voor de veiligheid geldt er een snelheidsbeperking van 50 kilometer per uur. Deze werken zijn afhankelijk van het weer, dus de data kunnen nog wijzigen.

Alle info over deze werken op www.wegenenverkeer.be/Nevele