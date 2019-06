Hinder door werken in Peter Benoitlaan Anthony Statius

20 juni 2019

08u28 4 Deinze In opdracht van netbedrijf Fluvius worden er nutswerken uitgevoerd in de Peter Benoitlaan (N466) in Deinze. De werken starten op maandag 24 juni en duren tot en met vrijdag 12 juli en zullen wat hinder met zich meebrengen.

De werken in de Peter Benoitlaan gebeuren in het rijvak aan de kant van het Sint-Vincentiusziekenhuis tussen de Schutterijstraat en het kruispunt met de Gentpoortstraat. Tijdens de werken kunnen de bewoners in de werfzone overdag hun woning niet bereiken met de wagen. Alleen ’s avonds, na de werkuren, zal dat mogelijk zijn. De parkeerplaatsen in de werfzone zullen noch overdag, noch ’s avonds bereikbaar zijn.

In de werfzone geldt er eenrichtingsverkeer in de rijrichting van de Schutterijstraat naar het kruispunt met de Gentpoortstraat. Er wordt een omleiding voorzien via Vaart Rechteroever en Filliersdreef.