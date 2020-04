Hinder door werken aan Gaversesteenweg Anthony Statius

15 april 2020

10u50 0 Deinze De werken aan het fietspad langs de Gaversesteenweg (N35) in Deinze worden hervat vanaf maandag 20 april. Hierdoor zal er wat verkeershinder zijn. De werken duren tot en met maandag 18 mei.

Op maandag 20 april start de derde fase van de werken aan de Gaversesteenweg. In het deel tussen het spoorwegviaduct en het kruispunt met de Volhardingslaan, aan de kant van de oneven huisnummers, wordt een afzonderlijk, verhoogd fietspad aangelegd.

Afhankelijk van de aard van de werken wordt de werfzone tijdelijk afgesloten of wordt er eenrichtingsverkeer ingevoerd. De timing is afhankelijk van de weersomstandigheden. De Gaversesteenweg wordt volledig afgesloten op maandag 20 april van 7 tot 17.30 uur en van maandag 27 april tot en met donderdag 30 april om 17.30 uur. Fietsers en voetgangers moeten in de werfzone oversteken en daar het fietspad en voetpad nemen. Ook de Legestraat en het kruispunt met de Poelstraat zijn telkens afgesloten. Bij het volledig afsluiten blijven de handelszaken tot aan het Belgacenter steeds bereikbaar met de auto vanaf het kruispunt met de Volhardingslaan.

Er wordt eenrichtingsverkeer ingevoerd in de Gaversesteenweg, vanaf het spoorwegviaduct tot aan het kruispunt met de Volhardingslaan en dit van dinsdag 21 april tot en met vrijdag 24 april en van donderdag 30 april om 17.30 uur tot en met maandag 18 mei. De toegelaten rijrichting is van Deinze-centrum richting Nazareth. Het verkeer komende van de Gaversesteenweg richting centrum wordt omgeleid via de Volhardingslaan. De winkels blijven bereikbaar, in de richting van de omleiding.