Hildes Kaasboetiek heeft mooiste kaastoog Anthony Statius

27 juni 2019

13u42 0 Deinze Hilde Demarez valt in de prijzen met haar kaaswinkel in de Karel Picquélaan. Volgens Het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM) heeft Hildes Kaasboetiek de mooiste kaastoog van het jaar. Vooral het Atomium van kaasdoosjes sprong in het oog.

Op woensdag 26 juni werden de winnaars van de Mooiste Kaastoog 2019 gelauwerd. De winnaars zijn buurtsuper Spar Lichtaart en kaasspeciaalzaken Grappe de Raisins in Knokke-Heist, Le Herve du Vieux Moulin in Herve en Hilde Kaasboetiek in Deinze. De wedstrijd is een initiatief van VLAM en alle zelfstandige buurtsupermarkten, speciaalzaken en marktkramers konden deelnemen.

Volgens VLAM wist erkend kaasrijper Hilde Demarez dankzij een uitgebreid aanbod en een creatieve presentatie van Belgische kazen de titel ‘Mooiste Kaastoog van 2019’ binnen te halen. “Toen ik begon, vond ik de Belgische kazen eerlijk gezegd allemaal een beetje hetzelfde smaken. Het waren vooral ‘paterskazen’, maar nu is er veel meer variatie”, zegt Hilde. “Alle Belgische kazen liggen leuk gepresenteerd in een aparte toog met onder andere een landkaart met de locaties van de producenten en originele wegwijzers. Vooral het Atomium, opgebouwd uit lege kaasdoosjes, springt in het oog. Ik had niet verwacht dat ik deze prijs zou winnen. De klanten hebben ook erg meegeleefd met deze wedstrijd en nu ik gewonnen heb, zijn ze ook fier. Dat geeft een leuke sfeer in de winkel.”