Highlights van Merendree in de kijker op Open Monumentendag Anthony Statius

03 september 2020

15u55 2 Deinze Wie het dorpje Merendree bij Deinze beter wil leren kennen, houdt best zondag 13 september vrij in de agenda. Op Open Monumentendag worden zeventien hoogtepunten van onroerend erfgoed in de kijker gezet. Een fietsroute verbindt al deze mooie hoekjes en interessante gebouwen met elkaar en op zes locaties vertellen gidsen leuke anekdotes.

Ieder jaar wordt met Open Monumentendag een deelgemeente in de kijker gezet op vlak van onroerend erfgoed. Dit jaar is Merendree aan de beurt.

“Merendree telt vele mooie hoekjes en interessante gebouwen”, zegt schepen van Onroerend Erfgoed Bart Van Thuyne (CD&V). “Alle bezienswaardigheden zijn verbonden via een bewegwijzerde fietsroute van 12 kilometer lang. Het parcours voert de deelnemers langs wegeltjes, beken, meersen, akkers, bulken en nog veel meer tussen het Schipdonkkanaal en de Oude Kalevallei. Prachtige natuur en interessante gebouwen duiken achter elke hoek op. Zo vallen de talrijke kapelletjes op, tekenen van volksdevotie die mee het karakter van het dorp bepalen. Maar ook herenhuizen, dorpswoningen en zelfs een kasteel staan op het programma. Zo komt het huis van majoor Thomas in Merendreedorp aan bod, de parochiekerk van Merendree, maar ook Driesselken in de Biezestraat. Dit laatste is een beschermde site als voorbeeld van een middeleeuwse nederzettingsvorm. Zowel cultuurhistorisch als ecologisch is dit een interessante plaats. Op deze plaats wordt er gegidst door Natuurpunt De Ratel Nevele. Daarnaast worden ook gidsbeurten gegeven aan de kerk, kasteel Ter Wallen, Huis Standaert, monument della Faille en de gemeentelijke boomgaard.”

“In totaal komen er vanaf vrijdag 4 september aan 17 halteplaatsen tijdelijke infopanelen”, vervolgt de schepen. “Deze zullen blijven staan tot eind september. Zo proberen we de geïnteresseerde bezoeker niet alleen op Open Monumentendag op zondag 13 september informatie te verschaffen, maar kunnen de bezoeken gespreid worden in de tijd. Er werd ook aan de kinderen gedacht. Zo stelden we speciaal voor hen een leuke en educatieve familiezoektocht samen.”

Open Monumentendag vindt plaats op zondag 13 september tussen 10 en 18 uur. De fietstocht start aan de Sint-Radegundiskerk in Merendreedorp en vanaf vrijdag 4 september is er een gratis fietsbrochure te verkrijgen bij de cultuurdienst in Leietheater, de dienst Toerisme in dienstencentrum Leiespiegel en het gemeentehuis van Nevele. Op de dag zelf zijn de brochures ook aan de kerk van Merendree te vinden. Inschrijven voor de gidsbeurten kan via www.deinze.be/openmonumentendag.