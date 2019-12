Het Land van Nevele viert vijftigste verjaardag: 17.880 bladzijden aan lokale geschiedenis

André Bollaert geeft voorzittersfakkel door aan Deinzenaar Stefaan De Groote Anthony Statius

18 december 2019

12u30 10 Deinze Met zo’n 650 leden en meer dan 2.600 volgers op Facebook is de heemkundige kring Het Land van Nevele populairder dan ooit. Volgend jaar bestaat de vereniging een halve eeuw en met Deinzenaar Stefaan De Groote werd een nieuwe voorzitter gekozen. Hij treedt in de voetsporen van oprichter Jan Luyssaert (77) en ereburger André Bollaert (70), die Het Land van Nevele op de kaart zetten.

Voor interessante verhalen en weetjes over de regio Nevele moet je op café gaan met Jan Luyssaert, Adré Bollaert en Stefaan De Groote. Samen met hun collega’s van de heemkundige kring Het Land van Nevele schreven zij de voorbije 50 jaar maar liefst 17.880 pagina’s — volgens de berekening van André Bollaert — in hun tijdschrift, dat vier keer per jaar door honderden inwoners en voormalige inwoners wordt verslonden. Dinsdagavond kwamen de drie heren samen in hun hoofdkwartier in Erfgoedcentrum Het Land van Nevele in Hansbeke om er te vertellen over het verleden en de toekomst.

Tussen pot en pint

“Het idee voor Het Land van Nevele is ontstaan tussen pot en pint”, vertelt erevoorzitter en oprichter Jan Luyssaert. “Nevele bleek een witte vlek op de kaart en daarom werd op 8 maart 1970 de heemkundige kring Het Land van Nevele opgericht in het gemeentehuis van Nevele, dit in aanwezigheid van Jozef Weyns, conservator van het openluchtmuseum Bokrijk. De eerste tijdschriften werden gestencild in de afdeling Geologie van professor René Tavernier in de Gentse universiteit en in 1975 verhuisde de druk naar de beschutte werkplaats Nevelland in Landegem. Enkele memorabele momenten uit die beginperiode zijn de heemwandelingen en de populaire uiteenzetting van Alfons Ryserhove over de moorden van Beernem. In dat jaar, 1978 wordt de kaap van de 250 leden overschreden.”

Ondertussen is ons ledenaantal aangedikt tot 652 betalende abonnees. Met dank aan de Facebookpagina, onze website én de fusie met Deinze blijft ons ledenaantal stijgen. Hiermee zijn we een van de grootste onafhankelijke erfgoedverenigingen in Vlaanderen André Bollaert

“Ter ere van ons tienjarig bestaan werd in 1980 de orde van Prins in de orde van Nevelse huwier opgericht”, zegt André Bollaert, die in 2007 de voorzittersfakkel overnam. “In de jaren 80 werkten we mee aan de Cyriel Buysseweek in Nevele en we openden het Documentatiecentrum van de heemkundige kring ‘Het Land van Nevele’ in het oud gemeentehuis van Merendree. In 1986 kwam Bruno De Wever onder rijkswachtbewaking spreken in de gemeentezaal van Vosselare over Vlamingen in de Waffen SS. In 1990 was onze eerste deelname aan Open Monumenten Dag en in 2008 organiseerden we Landegem onder vuur, een eerste wandeling voor de Nevelse scholen door het frontgebied van oktober 1914 en 1918 en in 2018 namen we de veelbezochte website E-Thesis over, die van het internet dreigde te verdwijnen. Ondertussen is ons ledenaantal aangedikt tot 652 betalende abonnees. Met dank aan de Facebookpagina, onze website én de fusie met Deinze blijft ons ledenaantal stijgen. Hiermee zijn we een van de grootste onafhankelijke erfgoedverenigingen in Vlaanderen.”

Tweede voorzitterswissel

Het Land van Nevele gaat haar jubileumjaar 2020 in met een tweede voorzitterswissel. Ereburger André Bollaert zet een stap opzij en Stefaan De Groote uit Bachte-Maria-Leerne, onder ander bekend van zijn boeken ‘112 histories uit Deinze en ‘t Land van Nevele’ en ’De geschiedenis van Deinze en ‘t Land van Nevele in 112 verhalen’, neemt het voorzitterschap over. Stefaan is sinds 1993 lid van de vereniging. “Ik heb altijd gezegd dat ik tot mijn 65ste voorzitter zou blijven”, zegt André. “Ondertussen ben ik 70 jaar en het is tijd voor een jongere generatie.Ik wil meer tijd besteden aan opzoekingswerk. Zo ben ik bezig aan een publicatie ter ere van de 900ste verjaardag van mijn thuisdorp Poesele.”

Reportage over Meigem

“In 2020 staat er opnieuw heel wat op het programma”, zegt André. “Zo komt er eind januari een reportage over Meigem op onze website. Van 1 mei tot 1 oktober kan je deelnemen aan een fietstocht in Landegem langs de plaatsen waar soldaten gesneuveld zijn tijdens WO I. Op 7 november is er een stalkaarsenwandeling in Vosselaere met spook- en andere verhalen. Als verjaardagsgeschenk schenkt het bestuur van het Cyriel Buysse Genootschap aan elk lid van onze heemkring een exemplaar van de heruitgave van Het leven van Rozeke van Dalen.”

Meer info via www.landvannevele.com.