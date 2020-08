Het Land van Nevele pakt uit met 100 oude familiefoto’s Anthony Statius

11 augustus 2020

15u39 2 Deinze In haar nieuwe erfgoedtijdschrift pakt de heemkundige kring Het Land van Nevele uit met honderd oude familiefoto’s uit de regio Deinze-Nevele.

Dames in traditionele kledij of gefotografeerd tijdens een korte pauze bij het werk; mannen met petten en af en toe een hoed, maar altijd blootshoofds voor de familiefoto. De heemkundige kring Het Land van Nevele verzamelde in de omgeving van Deinze honderd oude familiefoto’s en kreeg daarbij de hulp van tientallen van haar leden. Het resultaat van die zoektocht verschijnt binnen een paar weken in het tijdschrift ‘Het Land van Nevele’.

“Oude foto’s zijn waardevolle historische bronnen, die nu vaak voor de eerste keer worden gepubliceerd”, zegt voorzitter Stefaan De Groote. “Want achter een oude foto zit meestal een anekdote of een boeiend verhaal, over oorlog of emigratie bijvoorbeeld of gewoon keiharde arbeid om in kinderrijke gezinnen maar net het hoofd boven water te houden. Opvallend, slechts zeer zelden kon er een glimlach af. Een familiefoto van eind 19de eeuw of in de eerste helft van de vorige eeuw was een speciaal moment, iets waarop men zich wekenlang had voorbereid. De beste kleren werden uit een kleerkast of koffer gehaald en dan trok men in groep naar een fotostudio, in vele gevallen bij Claerhout in de Tolpoortstraat in Deinze, of werd de foto voor de hoeve of de woning genomen.”

“In het tijdschriftnummer prijken ook een tweetal tekeningen van Pascale Pettersson. Deze bekende illustratrice van jeugdboeken streek enkele jaren geleden neer in het Land van Nevele en werkt graag mee met dergelijke publicaties”, zegt Stefaan nog.

De bijna 650 leden krijgen de publicatie toegestuurd. Maar wie interesse heeft kan lid of abonnee worden via de website www.landvannevele.com.