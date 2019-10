Het Land van Nevele lanceert nieuwe website Anthony Statius

10 oktober 2019

17u21 2 Deinze De heemkundige kring Het Land van Nevele heeft sinds kort een volledig vernieuwde website. Deze kan je raadplegen via www.landvannevele.com.

De website van de heemkundige kring Het Land van Nevele, die met ruim 2.600 volgers op Facebook zeer populair is, heeft haar website voor de tweede keer een nieuwe ‘look and feel’ gegeven. Die website bestaat al sinds 23 september 2000 en was toen een van de eerste in Vlaanderen voor een heemkundige kring.

“Het hoofdstuk over de bijna vijftigjarige geschiedenis van de vereniging bleef bestaan, maar nu stellen we ook de vrijwilligersgroep individueel voor”, klinkt het bij ondervoorzitter Stefaan De Groote. “De belangrijkste vernieuwing zit hem in de ruimere informatie die wordt gebracht. De inhoud van de tijdschriften van 1970 tot 2010 kan digitaal worden nagelezen en daarnaast staan op de nieuwe website een uitgebreid fotoalbum en een aantal filmpjes. Opvallend is een link naar E-Thesis. Studenten die dat willen kunnen via die weg hun afgewerkte thesis online plaatsen.”

“Ook de eigen werking wordt niet vergeten, met informatie over tentoonstellingen, nieuwsbrieven, de jaarverslagen en de prijs ‘Nevelse huwier’. De activiteiten van de streekvereniging verschijnen systematisch op de linkerkolom, besluit Stefaan.