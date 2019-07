Het Land van Nevele geeft gratis Buysseboek weg Anthony Statius

25 juli 2019

09u50 0 Deinze Ter gelegenheid van haar vijftigste verjaardag geeft de heemkundige kring Het Land van Nevele haar leden een cadeautje. Zij krijgen een gratis exemplaar van het boek Het leven van Rozeke van Dalen van de Nevelse auteur Cyriel Buysse.

Sedert 2016 wordt onder het impuls van het Cyriel Buysse Genootschap in de Cyriel Buyssebibliotheek elk jaar een werk van de Nevelse auteur opnieuw uitgegeven en op de markt gebracht. Zo werden reeds volgende uitgaven bezorgd door Els Van Damme en Yves T’Sjoen: Tragedie en andere verhalen, Mea Culpa, Lente en Uit de Bron. In 2020 zal in dezelfde reeks Het leven van Rozeke van Dalen worden uitgegeven.

“2020 is ook het jaar waarin Het Land van Nevele 50 jaar bestaat en als verjaardagsgeschenk krijgt elk lid van de heemkundige kring een exemplaar van Het leven van Rozeke van Dalen”, zegt voorzitter André Bollaert. “Deze roman van Cyriel Buysse, die dateert uit 1905, beschrijft het tragische leven van een jonge vrouw in de harde boerengemeenschap van ruim honderd jaar geleden. Het is Buysse op zijn best, die de sociale tegenstellingen tussen landarbeiders, boeren en adel haarfijn blootlegt. Maar Buysse kan vooral goed vertellen; het boerenleven is kleurig en kundig uitgebeeld en de natuurbeschrijvingen uit de Leiestreek zijn prachtig. De dialogen zijn in Vlaams dialect.”

Dit aanbod geldt enkel voor wie lid is in 2019 en in 2020. Lid van Het Land van Nevele word je door storting van minsten 20 euro op rekening BE69 0013 9516 8578 van de Heemkundige Kring “Het Land van Nevele”.