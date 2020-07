Het Groot Verzet heropent voor de zomervakantie, daarna nieuwe cafébaas gezocht Anthony Statius

03 juli 2020

16u56 0 Deinze Het Groot Verzet, de horecazaak in het stadhuis Leiespiegel, is opnieuw open. Wendy Malego ontvangt haar klanten nog tot eind september op een tropisch terras aan de Leie, daarna moet men op zoek naar een nieuwe cafébaas.

Genieten van een fruitige sangria onder een wuivende palmboom aan het water. Voor dit idyllische plaatje hoef je niet naar de Caraïben te vliegen, je vindt het ook in hartje Deinze. Deze week heeft Het Groot Verzet, de horecazaak in dienstencentrum Leiespiegel aan de over van de Leie, immers de deuren heropend na de lockdown. Voor eventjes maar, want eind september zoekt uitbaatster Wendy Malego andere horizonten op.

In juni 2017 tapte Wendy Malego de eerste pintjes in Het Groot Verzet. De stad Deinze gaf het pand in het nieuwe stadhuis in concessie aan bierreus AB InBev en na een lange zoektocht werd met Wendy een uitbater gevonden. “Ik had een contract voor drie jaar en dat is sinds 15 mei afgelopen”, zegt Wendy. “Ik heb beslist om het niet te verlengen, tenzij AB InBev de voorwaarden wat versoepelt. Tot nu toe is daar geen sprake van dus stopt mijn verhaal bij Het Groot Verzet.”

Wie nog iets wil drinken bij Wendy heeft hier wel nog de ganse zomer de kans toe. “Aangezien ik half maart net zoals iedereen abrupt mijn deuren moest sluiten door het coronavirus, heb ik geen afscheid kunnen nemen van mijn vaste klanten”, zegt Wendy. “Daarom heb ik nog een tijdelijk contract voor deze zomer getekend. In de maanden juli, augustus en september ben ik zeven dagen op zeven open vanaf 14 uur, behalve op woensdag vanaf 9 uur en op zondag vanaf 10 uur. Met palmbomen en kleurrijke sfeerverlichting heb ik het terras in een tropisch jasje gestoken. Ik plan ook nog enkele activiteiten.”

Meer info via de Facebookpagina ‘Het Groot Verzet Deinze’.