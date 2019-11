Het gezin van Paemel te herbekijken als film Anthony Statius

17 november 2019

Het gezin van Paemel, de eerste theaterproductie van vzw De Kwelm, is nu te herbekijken als film. Wie wil nagenieten van de acteerprestaties van Jo De Meyere en co kan dit via de link op de website www.hetgezinvanpaemel.be

Op zondag 6 oktober speelden de acteurs van vzw De Kwelm de laatste voorstelling van Het gezin Van Paemel in Leietheater. Het toneelstuk met Jo De Meyere in de hoofdrol en in een regie van Hans Van Cauwenberghe werd 23 keer gespeeld voor een uitverkochte zaal.

“Er was nog massaal vraag naar tickets, maar we konden niet eindeloos blijven doorgaan”, zegt Peter Lafosse. “Maar we hebben nog iets in petto voor wie het stuk nog eens wil zien. De voorstelling van donderdag 12 september werd door drie cameramannen professioneel opgenomen en nadien gemonteerd met ondertitels. Als service naar de woonzorgcentra en de rust- en verzorgingstehuizen uit de wijde omgeving en voor iedereen die de voorstelling nog eens rustig wil bekijken, plaatsten wij de film op onze website www.hetgezinvanpaemel.be. De film kan via de link op onze website vrij bekeken worden. Het paswoord is “paemel”.”

“We hebben een topproductie afgeleverd en kijken nu al vooruit naar de toekomst”, vervolgt Lafosse. “Nu gaan we overleggen en iets nieuws aanbieden. In elk geval willen we alle acteurs, medewerkers, sponsors, stad, stadspersoneel, het publiek en iedereen die iets voor deze productie heeft betekend van harte bedanken.”