Herfstwandeling voor 55-plussers in Brielmeersen Anthony Statius

06 november 2019

09u10 0 Deinze LDC Elfdorpen organiseert op vrijdag 8 november een herfstwandeling voor 55-plussers in de Brielmeersen.

Samen met de provincie Oost-Vlaanderen trekt LDC Elfdorpen de wandelschoenen aan voor een herfstwandeling in De Brielmeersen. De tocht is ongeveer twee kilometer lang en Florent Van Broek is de natuurgids van dienst. De wandeling is rolstoel- en rollatorvriendelijk en start om 14 uur.

Er kunnen maximaal vijftig personen deelnemen aan de wandeling. Deelnemen kost 1,5 euro en inschrijven kan via elfdorpen@deinze.be of tel 09/387.82.80.