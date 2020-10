Helmut Lotti en andere moedige fietsers trotseren hondenweer voor Tour of Hope: “Het weer symboliseert de harde strijd tegen kanker” Anthony Statius

02 oktober 2020

12u59 1 Deinze Het coronavirus trok een streep door de eerste editie van Levensloop Deinze, maar de Tour of Hope passeerde vrijdag wel door de Leiestad. Deinzenaar Carlos De Walsche fietste samen met Helmut Lotti en enkele andere vrijwilligers 135 kilometer van Aalst naar Brugge ten voordele van de Stichting tegen Kanker. “Het slechte weer symboliseert de harde strijd die mensen dagelijks voeren”, zegt Carlos.

Vrijdagochtend is aan sporthal Schotte in Aalst de Tour of Hope van de Stichting tegen Kanker gestart. In het peloton rijdt zanger Helmut Lotti mee, maar ook Deinzenaar Carlos De Walsche, voorzitter van het comité Levensloop Deinze. Rond de middag arriveerde de groep in de Brielpoort in Deinze. De Tour of Hope rijdt tot 24 oktober langs Belgische Levensloop-gemeenten en in Deinze zou deze maand voor het eerst een Levensloop-actie plaatsgevonden hebben aan sportcomplex Palaestra in deelgemeente Petegem.

“Door het coronavirus werden alle Levenslopen uitgesteld naar volgend jaar”, zegt Els Vermeire van het comité Levensloop Deinze. “In Deinze vindt dit evenement plaats op 10 oktober 2021. Om toch de nodige fondsen voor onderzoek naar kanker en ondersteuning van kankerpatiënten te verwerven werd de Tour of Hope in het leven geroepen. Van 1 tot en met 24 oktober wordt iedereen aangemoedigd om zoveel mogelijk te wandelen, te lopen en te fietsen. Ik heb zelf vijf jaar geleden de diagnose van borstkanker gekregen en deze maand krijg ik mijn laatste onderzoek. Met mijn Team Kolibrie heb ik al tweemaal deelgenomen aan een Levensloop en deze maand probeer ik 240 kilometer te fietsen.”

De voorzitter van Levensloop Deinze Carlos De Walsche nam deel aan de eerste rit tussen Aalst en Brugge. In de Brielpoort kreeg hij van Els Vermeire een steen overhandigd, die symbool staat voor de last die kankerpatiënten met zich meedragen tijdens de behandeling. “Ook het slechte weer vandaag is symbolisch”, zegt Carlos. “Regen en wind maakt deze fietstocht veel zwaarder, net zoals kanker het leven moeilijker maakt voor vele mensen. We rekenen op iedereen om deze actie zoveel mogelijk te steunen.”

Ook zanger Helmut Lotti reed vrijdag mee. Lotti is peter van de Levensloop in Durbuy. “Als peter van de actie kon ik geen nee zeggen”, zegt hij. “Met deze actie houden we Levensloop levend en kunnen we toch iets doen voor de mensen die met de ziekte worden geconfronteerd. Ik ga graag fietsen, maar deze tocht is de langste die ik dit jaar zal gereden hebben. Het weer maakt het er niet beter op, maar dat deert mij niet. Ik kijk er wel tegen op om straks mijn fiets te kuisen”, lacht hij.

Wie de actie wil steunen, kan surfen naar deze website. Meer info via de Facebookpagina ‘levensloopdeinze’.