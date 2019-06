Heilig Bloedprocessie trekt voor de 75ste keer door Meigem: “Een onmisbaar stuk erfgoed” Anthony Statius

26 juni 2019

16u33 0 Deinze De Heilig Bloedprocessie trekt op zondag 7 juli voor de 75ste keer door de straten van Meigem. Dit jubileum wordt gevierd met een fotoboek en een tentoonstelling in de kerk. “De processie zelf wordt uitgebreid met extra taferelen en nieuwe dieren”, zegt uittredend voorzitter Geert De Ketelaere.

Zeg niet zomaar stoet tegen een processie. In Vlaanderen bestaan er heel wat stoeten, maar een Heilig Bloedprocessie komt nog maar zelden voor. De bekendste is die van Brugge, maar in deze regio spreekt men vooral van de Heilig Bloedprocessie van Meigem. In 2012 werd deze erkend als Vlaams immaterieel cultureel erfgoed. De eerste processie trok in 1945 door het dorp en op zondag 7 juli viert men het 75-jarig bestaan.

“De oorsprong van de verering van het Heilig Bloed in Meigem gaat terug tot 1724", zegt uittredend voorzitter Geert De Ketelaere. “De kerk van Meigem kwam in het bezit van een relikwie van de bebloede geselkolom en enige tijd later werd Meigem een bedevaartsoord voor mensen die wilden genezen worden van allerlei bloedziekten. Er ontstond ook een ommegang, maar de eigenlijke Bloedprocessie is van veel latere datum. Tijdens het oorlogsgeweld van de Tweede Wereldoorlog vielen tijdens de beschieting van Meigem vele burgerlijke slachtoffers. Deze gruwelijke gebeurtenissen grepen de bevolking zo sterk aan dat pastoor Alfons Van Zandycke na de oorlog de verering van de relikwie nieuw leven inblies door de organisatie van een processie. Sinds de eerste editie in 1945 heeft de processie nog niets ingeboet aan ingetogenheid. Het centrale thema van de boetetocht is het lijden van Christus en ruim 550 vertolkers geven gestalte aan dit gebeuren. Naast de helft van de huidige inwoners stappen ieder jaar ook veel gewezen dorpelingen en mensen uit de wijde omgeving mee.”

Geert De Ketelaere geeft dit jaar de voorzittersfakkel door aan Meigemnaar Kristof Herteleer. “Het mooiste afscheidscadeau dat ik mij kon wensen is het prachtige fotoboek waarin de geschiedenis van de processie wordt verteld”, zegt Geert. “Het fotoboek kost 15 euro en het kan besteld worden via info@bloedprocessiemeigem.be. Het boek zal ook te koop aangeboden worden tijdens de processie zelf op de speelplaats van De Sterrebloem. Later zal je het ook terugvinden in de bibliotheek van Deinze en via VVV Leiestreek.”

Ondertussen maakt Meigem zich klaar voor de 75ste editie van de processie. Al klopt dit niet helemaal want het evenement werd een paar keer in extremis afgelast. “Een keer werd de processie afgeblazen door het uitbreken van het besmettelijke virus mond-en-klauwzeer en in 2014 viel het evenement letterlijk in het water. We hopen volgende week dan ook op goed weer. Om het 75-jarig bestaan te vieren zullen de vaste groepen aangevuld worden met nieuwe taferelen en nieuwe dieren. Om het een beetje spannend te houden, willen we nog niet verklappen welk dit zijn. Men zal het vooral moeten komen ontdekken op de dag zelf”, besluit Geert.

Van 1 tot en met 8 juli loopt er een overzichtstentoonstelling in de kerk van Meigem. Op zondag 7 juli start de Meigemse Hoogdag om 9.30 uur met een jubileumviering . Om 15.30 uur is er een Plechtig Lof in de parochiekerk en om 16 uur start de Heilig Bloedprocessie. Meer info via www.bloedprocessiemeigem.be of de Facebookpagina ‘bloedprocessiemeigem’.