Harmonieorkest speelt eerste keer in Leietheater met speciale gast Anthony Statius

09 december 2019

08u52 0 Deinze Het Harmonieorkest Deinze speelt op zaterdag 21 december voor de eerste keer in het Leietheater. Als speciale gast nodigt men Bjorn Verschoore van Die Verdammte Spielerei uit.

Het 45-koppige Harmonieorkest Deinze brengt een uniek gala-eindejaarsconcert in de theaterzaal van het cultuurcentrum van Deinze.

“We doen dit niet zomaar, want we hebben een topsolist te gast”, zegt dirigent Kenny Van Heuverszwijn. “Niemand minder dan Bjorn Verschoore komt ons alle mogelijkheden van een saxofoon tonen. Bjorn is dirigent van de Muziekkapel van de Marine, lid van het virtuoze Die Verdammte Spielerei en veelgevraagd saxofonist bij onder andere het Brussels Philharmonic en Symfonieorkest Vlaanderen.”

Het concert start om 20 uur. Tickets kosten 15 euro en kinderen jonger dan 12 jaar mogen gratis binnen. Meer info via www.leietheater.be.