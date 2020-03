Happetijt en Duchateau serveren exclusief diner Anthony Statius

10 maart 2020

12u44 5 Deinze Sara Geirnaert van tapaszaak Happetijt en Piet Vande Casteele van Duchateau Catering slaan voor het eerst de handen in elkaar voor een culinair evenement. Op woensdag 18 maart serveert het jonge Deinse ondernemersduo een exclusief diner in het pop-uprestaurant Springtime in Gavere.

Wanneer twee jonge culinaire ondernemers uit Deinze elkaar op een Unizo-evenement ontmoeten, dan ontstaat er spontaan een nieuw concept. Sara Geirnaert baat al jaren haar tapaszaak Happetijt uit en Piet Vande Casteele is vooral gekend om zijn succesvolle deelname aan de finale van de befaamde wedstrijd Bocuse d’Or in Lyon. Ondertussen runt Piet zijn eigen cateringbedrijf Duchateau en trekt hij met zijn foodtruck Cecile naar feesten. Sinds kort baat hij het pop-uprestaurant Springtime uit in de Bernstraat in Gavere.

“Op die locatie nodigen we 55 gasten uit voor een etentje”, zegt Piet. “Daarbij brengen we het beste van onze twee werelden samen. De mensen krijgen een aperitiefbord, gevolgd door een buffet met heel wat kwaliteitsvlees, passende bijgerechten, warme en koude sauzen, verfrissende lentesalades, gegrilde groenten en gepofte krieltjes. De prijs per persoon bedraagt 55 euro, zonder dranken.”

Reserveren kan via 0498/81.30.08 of 0470/05.65.30.