Hansbekenaren richten eigen dorpsraad op: “Onze missie? De belangen van Hansbeke verdedigen én bewoners samenbrengen” Dorpsraad Afrit 12, Hansbeke verrijst uit de assen van ‘t Plankier en Leefbaar Hansbeke Anthony Statius

21 december 2019

14u40 0 Deinze Enkele Hansbekenaren hebben de dorpsraad Afrit 12, Hansbeke opgericht. Hun missie? De belangen van het dorp verdedigen in de nieuwe fusiestad Deinze. “Naast het geven van adviezen aan het stadsbestuur, brengen we ook zoveel mogelijk inwoners samen”, zegt woordvoerder Nele Union.

Sinds 1 januari 2019 maakt Hansbeke samen met zestien andere deelgemeenten deel uit van de fusiestad Deinze. Om ervoor te zorgen dat het stadsbestuur oog heeft voor de specifieke noden en wensen van het dorpje aan de afrit 12 van de E40 stampten enkele geëngageerde burgers een eigen dorpsraad uit de grond. Zaterdagvoormiddag stelden de leden van de kerngroep hun initiatief voor in café Huis d’Haenens in hartje Hansbeke.

“Onze dorpsraad is een vervolg op de verenigingen ’t Plankier en Leefbaar Hansbeke, die destijds ook in het leven werden geroepen om de belangen van het dorp te verdedigen”, zegt Nele Union. “De fusie tussen Deinze en Nevele heeft zeker een rol gespeeld in de oprichting van Afrit 12, Hansbeke. De inwoners zijn ongerust dat Hansbeke niet meer op de agenda zou staan in Deinze. Zeker nu, met al de veranderingen zoals de aanleg van het derde en vierde spoor, de rondweg, het masterplan, het cultuurhuis en de nieuwe gemeentezaal is er des te meer nood aan een dergelijk initiatief.” Dat er nood is aan een dorpsraad bleek uit de eerste vergadering op 24 september, waar zo’n zestig inwoners op af kwamen. Het initiatief krijgt ondertussen steun van de Vlaamse vereniging Dorpsbelangen en er werden al contacten gelegd met de participatieambtenaar van Deinze. Ondertussen werd een kerngroep opgericht en deze bestaat uit Nele Union, Wouter Langeraert, Leander Viaene, Lieve D’Haenens, Dimitri Beyens en Carine Dierickx.

“Voor de organisatie en de werking van de dorpsraad haalden we de mosterd bij het bewonersplatform in Oosteeklo”, vervolgt Nele. “Naast onze kerngroep worden er verschillende tijdelijke werkgroepen opgericht, die telkens een specifiek thema zullen uitwerken. Op onze tweede vergadering op 5 november werden alvast vier thema’s naar voren geschoven, namelijk de herinrichting van het dorp, de terugkeer van een bankautomaat, de toekomst van het cultuurhuis en het groenbeleid. Iedereen kan lid worden van zo’n werkgroep, van betrokken inwoners tot mensen met kennis van zaken.” Wouter Langeraert vult aan: “We willen meer zijn dan een communicatiekanaal tussen Hansbeke en de stad Deinze. Afrit 12, Hansbeke wil ook de sociale betrokkenheid van alle dorpelingen versterken. Ook de Hansbekenaren zelf kunnen kleine zaken realiseren in hun dorp, zonder dat er steeds naar het stadsbestuur moet gekeken worden. Samen de handen uit de mouwen steken om het dorp beter te maken en de dorpsbewoners dichter bij elkaar te brengen, dat is ook een belangrijke missie van de dorpsraad.”

De eerstvolgende algemene vergadering van Afrit 12, Hansbeke is gepland op maandag 20 januari 2020 om 20 uur in de gemeentezaal van Hansbeke. Alle dorpsbewoners zijn welkom.

De dorpsraad is te vinden op Facebook, Instagram en de website www.afrit12hansbeke.be.