Hansbekenaren kunnen grondwater krijgen aan spoorwegtunnel Anthony Statius

10 augustus 2020

15u28 2 Deinze De inwoners van Hansbeke kunnen vanaf nu grondwater aftappen ter hoogte van De inwoners van Hansbeke kunnen vanaf nu grondwater aftappen ter hoogte van de nieuwe spoorwegtunnel . Dit water is niet drinkbaar, maar kan wel gebruikt worden om bijvoorbeeld de planten water te geven.

Hansbekenaren kunnen vanaf nu gratis grondwater aftappen. “Het opgepompt grondwater is afkomstig van bronbemaling voor de bouw van de nieuwe pleintunnel ter hoogte van de overweg”, zegt schepen van Openbare Werken Johan Cornelis (CD&V). “Ter hoogte van de aansluiting met de Merendreestraat staat een tank van 1.000 liter die continu wordt gevuld. In de loop van deze week of begin volgende week zal er ook een waterreservoir opgesteld worden aan de kant van de Zandestraat. Ik wil nog eens benadrukken dat dit geen drinkbaar water is. Het water kan wel gebruikt worden om bijvoorbeeld de moestuin of de planten water te geven.”