Hansbekenaar levert huzarenstukje af: Alle straten, voetwegels én inwoners van het dorp vereeuwigd in boek Anthony Statius

09 oktober 2019

15u33 0 Deinze Frank Langeraert brengt met het boek Van Begijnhofstraat tot Zandelaan zijn dorp Hansbeke letterlijk in kaart. Zes jaar lang ging de redacteur van de lokale dorpskrant Vlakaf op zoek naar het verhaal achter iedere straatnaam en voetwegel en bij ieder straatnaambord zette hij zoveel mogelijk dorpsgenoten op foto. “Mijn doel was om mensen samen te brengen", zegt Frank.

“In de titel van mijn boek staat een fout, maar dat is de bedoeling.” Als redacteur van de Hansbeekse dorpskrant Vlakaf staat Frank Langeraert bekend om zijn kritisch oog en daarom luidt de titel van zijn boek ‘Van Begijnhofstraat tot Zandelaan’, terwijl iedere Hansbekenaar weet dat het Begijnhoflaan en Zandestraat moet zijn. “Op het nieuwe stratenplan van de fusiestad Deinze staat er Begijnhofstraat vermeld en dit wou ik toch even aankaarten”, zegt Frank. “Zandelaan zou eigenlijk Zandestraat moeten zijn, maar aangezien ik al een tijdje pleit voor meer bomen in de Zandestraat, heb ik er maar ‘laan’ van gemaakt.”

Behalve de titel is de inhoud van Franks boek wél correct. De man heeft er per slot van rekening zes jaar aan gewerkt. Ter gelegenheid van de 25ste verjaardag van Vlakaf vertelt Frank het verhaal over de herkomst van alle straatnamen én voetwegels in Hansbeke. Het dorp telt zo’n veertig straten, verdeeld over zeven wijken.

“Toen de twintigste jaargang van Vlakaf liep, organiseerde onze redactie in elke wijk een receptie waarop alle bewoners samenkwamen”, zegt Frank. “Tijdens die recepties heb ik al wat verteld over de herkomst van de straatnamen van die wijk en zo is het idee ontstaan om al deze weetjes in een boek te gieten. Ik haalde veel informatie uit de boeken van Jan Luyssaert, die de toponymie van Hansbeke en enkele omliggende gemeenten beschreef. Verder werd geput uit het vele schrijfwerk van wijlen Albert Martens, oud- medewerker van Vlakaf en auteur van meerdere boeken uitgegeven door Oud-Hansbeke. De straten komen niet alfabetisch in het boek maar zijn gegroepeerd per wijk. Pieter Brusselman van vzw Trage Wegen maakte zeven overzichtelijke kaartjes per wijk en hierop staan de nummers van de wegen vermeld zoals ze voorkomen in de tabellen van de Atlas van de Buurtwegen uit 1845. Zo wordt deze Atlas voor het eerst voor het brede publiek toegankelijk gemaakt. Willy Quintyn heeft voor extra fotomateriaal gezorgd.”

“Daarnaast ben ik ook zelf op pad gegaan om foto’s te nemen”, vervolgt Frank. “Zo ben ik op meerdere zondagen van half mei tot begin juli in alle straten geweest om zoveel mogelijk bewoners te laten poseren bij hun straatnaambord. Ook al staan er in sommige straten maar twee huizen, in iedere straat werd een foto genomen, en deze staan allemaal in het boek. Met dit boek wou ik ook mensen samen brengen. Zo organiseren we komende vrijdagavond ook de quiz ‘De Strafste Straat’ in de kerk en hiervoor schreven zich maar liefst 35 groepen in.”

Het boek kost 20 euro, telt 128 bladzijden en wordt tijdens het kermisweekend verkocht in het Erfgoedcentrum naast het Cultuurhuis in Hansbekedorp 10A. Iedereen kan er op zaterdag 12 oktober terecht van 19 tot 19.30 uur, op zondag 13 oktober van 10 tot 12 uur en van 15 tot 20 uur en op maandag 14 oktober van 10.30 tot 12 uur. Op dezelfde plaats is er een kleine tentoonstelling met oude Hansbeekse kaarten, in samenwerking met de Heemkundige Kring Het Land van Nevele.

Meer info via www.vlakaf.be.