Hansbeekse scouts lanceren alternatief voor afgeschafte Oerwoudfuif: “Live muziek in de tuin voor 80 bubbels” Anthony Statius

11 september 2020

13u20 0 Deinze De dertigste editie van de Oerwoudfuif in Hansbeke is door het coronavirus dan wel in het water gevallen, maar de Scouts en Gidsen Nieuwland laten deze verjaardag niet zomaar passeren. In het derde weekend van september pakt de jeugdvereniging uit met het alternatief Oerwoudfuif Jardin. “De tuin van het Cultuurhuis wordt één groot terras in de gekende Oerwoudfuif-sfeer”, zegt medeorganisator Matthias Bogaert.

Fuiven is in deze coronatijden nog altijd uit den boze. Ook voor alle jeugdbewegingen in Deinze zijn de strenge maatregelen een serieuze streep door de rekening. In Hansbeke vieren de Scouts en Gidsen Nieuwland deze maand normaal het dertigjarig bestaan van de Oerwoudfuif, maar van een feesteditie is geen sprake. “Na het laatste overleg van de Veiligheidsraad in augustus staken we de koppen bijeen om een alternatief te bieden aan de duizenden bezoekers die jaarlijks naar Oerwoudfuif komen”, zegt Bogaert. “Onder de naam Oerwoudfuif Jardin nodigen we iedereen uit in de tuin van het Cultuurhuis van Hansbeke om te komen genieten van live muziek en een drankje. De tuin wordt omgetoverd in een gezellig terras. In het midden komt een podium waarop bands, acts en dj’s van de voorbije jaren muziek zullen brengen. De site zal worden aangekleed in de gekende Oerwoudfuif-stijl, met als extraatje een grote olifant, die ons werd geschonken door een carnavalsgroep uit Zottegem.”

Coronaproof

Geen evenement zonder coronamaatregelen en ook daar hebben de Hansbeekse scouts voor gezorgd. “Enkele dagen geleden kregen we toestemming om dit evenement te organiseren en we doen er alles aan om het zo coronaproof mogelijk te maken”, verzekert Matthias. “Het publiek wordt verdeeld in maximum tachtig bubbels van vijf personen, die rond het podium worden opgesteld. Mondmaskers zijn alleen verplicht voor wie rondloopt. Drankjes en hapjes bestellen kan alleen online en deze worden door onze leden en ex-leden aan tafel gebracht. Wie erbij wil zijn, moet op voorhand reserveren.”

Traktatie voor de buurt

Ter gelegenheid van de dertigste verjaardag heeft de organisatie een attentie voor de buurt. “Om de buurtbewoners en sympathisanten te bedanken voor de jaarlijkse steun en verdraagzaamheid nodigen we hen op zaterdag 19 september uit voor een gratis pannenkoek of ijsje. Een groot evenement met drieduizend bezoekers organiseren in zo’n klein dorp is niet evident, maar dankzij deze mensen kunnen we ieder jaar ons ding doen. Hansbekenaren kunnen met een kortingscode een plaatsje reserveren, maar uiteraard is iedereen uit Deinze welkom.”

Bezoekers die willen genieten van de optredens, dj-sets en acts op vrijdag 18 september en zaterdag 19 september kunnen een ‘bubble box’ boeken op www.oerwoudfuif.be. Er is een classic formule van vijf euro en een comfort formule van negen euro.