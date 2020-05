Hansbeekse gezinnen ruimen zwerfvuil op tijdens lockdown Anthony Statius

18 mei 2020

13u00 0 Deinze In Hansbeke (Deinze) liggen de straten er de voorbije weken kraaknet bij. Zo’n vijftig inwoners gingen de voorbije weken zwerfvuil oprapen met een volledig proper dorp als resultaat.

Tijdens de lockdown hebben heel wat Hansbekenaren de handen uit de mouwen gestoken. Marleen Van Ooteghem en Hugo Schaeck hebben bij het begin van de coronacrisis de thuiszittende gezinnen voorgesteld om bij hen materiaal te lenen om zwerfvuil te ruimen. Een oproep waar al snel gehoor aan werd gegeven.

“Van in het begin deden een tiental gezinnen mee”, zegt Hugo Schaeck. “Dat daarbij de sleur van het thuiszitten werd verbroken, was mooi meegenomen. Er werd ook meer gewandeld in ons mooi dorp en Marleen en ik stelden dan ook aan de wandelaars voor om het stappen te combineren met het verzamelen van zwerfvuil. Later werd het plan opgevat om elke straat in Hansbeke proper te maken. Met de hulp van de dorpsraad Afrit 12 en dorpskrant Vlakaf zijn we erin geslaagd om 47 Hansbekenaren ertoe aan te zetten om zwerfvuil te rapen. De 49 straten die ons dorp telt, zullen vanaf nu op regelmatige basis mooi gemaakt worden.”