Hans ontwikkelt gin op basis van... druiven: “We recupereren de restproducten van wijn” Anthony Statius

05 juli 2019

17u33 5 Deinze Op het eerst zicht ziet Bel’Uva eruit als een fles wijn, maar het is wel degelijk gin. Deinzenaar Hans Van Daele van Elikzir ontwikkelde deze unieke gin op basis van wijndruiven samen met de Limburgse wijnproducent professor Ghislain Houben. “Ieder jaar maken we een nieuw product. De eerste draf komt van de druiven pinot blanc en muscaris, geteeld in eigen terroir”, zegt Hans.

Aroma- en extract-technoloog Hans Van Daele van het Deinse bedrijf Elikzir heeft een gat gevonden in de verzadigde gin-markt. Twee jaar geleden rijpte het idee voor een gin op basis van wijndruiven en nu levert hij het eerste product af: de Bel’Uva. Uva betekent druif en Bel staat voor Belgisch, want deze drank is volledig afkomstig van eigen bodem.

“Voor de Bel’Uva gebruiken we druiven in plaats van graanalcohol als basis voor een hoogstaande gin”, zegt Hans. “In het hele proces van wijn maken gaan er al eeuwenlang waardevolle grondstoffen zoals de druivendraf verloren. Zo worden de schil, het vruchtvlees en de pitjes na het persen meestal weggegooid. Met mijn extractiebedrijf Elikzir gaan we deze restproducten gaan recupereren. Wij fermenteren de druivendraf op een specifieke manier om een zeer aromatisch distillaat te bekomen en hiermee creëren we een unieke gin-soort.”

Druivendraf

Voor de ontwikkeling van de Bel’Uva vond Hans de ideale partner in professor Ghislain Houben, een wijnkennen- en producent uit Limburg, die al jaren experimenteert met nieuwe druivenrassen. “Ons land brengt meer en meer bijzonder kwaliteitsvolle druivensoorten voort, met zeer goede wijnen en onlangs nog een bekroonde ‘mousserende wijn’ als resultaat”, zegt Ghislain Houben. “We kunnen nog zoveel meer doen met die oogst uit onze terroir, vandaar de denkpiste van de gin, vergist en gedistilleerd uit de druivendraf na de vinificatie. En nog meer producten zullen volgen. De huidige beschikbare druivendraf is afkomstig van de druiven pinot blanc en muscaris, die we in Limburg telen. Maar we beschikken over meer dan tien druivensoorten om nog meer authentieke producten te lanceren. Elke druif drukt een eigen ‘aromatische’ stempel op de sensorische eigenschappen van de verschillende gins die we ontwikkelen.”

Hans vult aan: “Dit laat zelfs toe om elk jaar een nieuw distillaat per druivensoort te ontwikkelen, met een unieke smaak en geur, en gedateerd per jaartal. De Bel’Uva gins zijn fruitig en ze hebben een subtiele kruidigheid in harmonie met druifaroma’s. Zo is de pinot blanc rond fruitig met toetsen van citrus en sinaasappelschil, jeneverbes en Cubeb pepper. De muscaris heeft smaken van muskaat en geroosterde noten en toetsen van koriander, Roomse kamille en Gentian.”

Op eigen bodem

“Het mooie aan het verhaal is dat alles geproduceerd wordt op eigen bodem, wat de ecologische voetafdruk ook verkleint”, zegt Hans. “Ook de vormgeving van de fles en het etiket spelen in op het unieke van de grondstoffen: je herkent duidelijk een wijnfles en op het etiket pronkt een druiventros. We mogen Bel’Uva terecht een edele gin noemen. We mikken op het hogere marktsegment, de betere horecazaken en retail.”

Meer info op www.beluva.be.