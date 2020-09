Hans De Clercq (Sport Vlaanderen-Baloise) na winst Sasha Weemaes in Heistse Pijl: “Een groot talent dat hard moet werken” Hans Fruyt

12 september 2020

19u07 0

Sport Vlaanderen-Baloise heeft een eerste zege beet. Waaslander Sasha Weemaes zette in een massaspurt de Heistse Pijl op zijn naam. Het tactisch plannetje van sportdirecteur Hans De Clercq klopte nadat hij zijn manschappen in de finale met enkele vloeken wakker schudde.

“Ons plan was duidelijk”, begon De Clercq. “Twaalf van de dertien ronden mocht iedereen koers maken, maar leek de wedstrijd op een massasprint uit te draaien trokken we de kaart Weemaes. Vijftien kilometer van de streep zag het er plots niet goed uit. Zestien man raakte vooruit. Van ons was niemand mee terwijl alle andere ploegen twee of drie renners in de spits hadden.”

Lotto-Soudal had Dewulf, Van der Sande en Wallays mee. Sep Vanmarcke vond een plaatsje in die vlucht. Enkele renners van BIngoal-Wallonie, Trek-Segafredo en Tarteletto-Isorex eveneens. De Clercq vroeg en kreeg van de wedstrijdjury toestemming om zijn renners op kop van het peloton aan te sporen. Hij raakte, in deze koers zonder oortjes, tot naast de kop van het peloton. Op dat ogenblik hadden de zestien aanvallers 45 seconden.

“Onze jongens hadden het peloton reeds op sleeptouw genomen”, ging de vroegere Nevelenaar verder. “Voor de start was ons plan om voor de eindspurt ook Milan Menten te sparen. Ik vroeg hem mee te werken in de jacht op de kopgroep. Toen het peloton tot op twintig seconden naderde kregen we steun van twee andere ploegen. Eerst van Metec, daarna ook van Alpecin-Fenix. Het gevolg was dat Sasha er de laatste twee kilometers helemaal alleen voor stond. Want we hadden iedereen in die reactie opgesoupeerd. Maar ook andere ploegen met een sprinter waren ontregeld.”

Weemaes maakte het af voor Gerben Thijssen, Emiel Vermeulen, belofte Gil D’heygere en Stan Dewulf. Een opsteker voor de 22-jarige Waaslander. “Sasha is een heel groot talent, maar net als iedereen moet hij er hard voor werken”, besloot Hans De Clercq. “Niet zo lang geleden, na de afgang op het BK tijdrijden in Koksijde, zat ik met hem en zijn ouders rond de tafel. Tijdens dat gesprek heb ik nog eens benadrukt dat hij er hard moet voor werken. Anders gaat een groot talent verloren. Denk dat hij het begreep. Na de podiumceremonie zag ik hem met de fiets naar huis rijden. Leuk dat hij nu ook luistert naar ons.”