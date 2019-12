Hannes en Tim houden winterbar in tuin van de Kerstman Anthony Statius

19 december 2019

14u40 0 Deinze Deinzenaren Hannes Careel en Tim Verleyen organiseren de komende dagen activiteiten in hun winterbar. Deze staat opgesteld in de tuin van de Kerstman achteraan Erfgoedhuis Fonds De Smet in Tolpoortstraat 79.

Woensdagnamiddag opende de vzw Deinze Winkelstad het huis van de Kerstman in de Tolpoortstraat. Dankzij Hannes Careel en Tim Verleyen valt er in de tuin ook heel wat te beleven.

“Op donderdagavond is er kerstmagie met de goochelaar The Great Leo”, zeggen Hannes en Tim. “Vrijdag kan je tussen 19 en 20 uur bij ons terecht voor een vrolijk uurtje met drank aan lage prijzen en vanaf 20 uur is het lachen met komieken Steven Degryse (Winnaar Vlaamse Improcup), Stijn Verdegem (Finalist humorklas Radio 2), Jens Lesthaeghe, Brecht Verschuere en Stijn Vandermeeren. Op zaterdag is er opnieuw een vrolijk uurtje gevolgd door Singles on fire, een akoestische set van Tom De Bie aan het kampvuur. Op zondag sluiten we om 11 uur af met Kerstverzen door Décédé (Dichtersconvent Deinze). Stadsdichter Steven Van de Putte brengt er poëzie en nodigt ook bevriende dichters uit. Een ideaal moment om te genieten van poëzie en een heerlijk aperitief of een verwarmende drank.”