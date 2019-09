Handelaars versieren etalages met speelkaarten Anthony Statius

15 september 2019

13u37 0 Deinze Heel wat etalages van Deinse handelszaken werden de voorbije dagen versierd met een spel kaarten. Om hun Dag van de kaarter in de kijker te zetten spoorde K&T-club Sint-Hubert zoveel mogelijk winkeliers aan om mee te doen met hun actie en ondertussen hebben er zich al 58 ingeschreven.

Op zaterdag 21 september organiseert K&T-club Sint-Hubert de eerste Dag van de kaarter in zaal Ter Wilgen. Die dag lanceert men onder andere het spelletje ‘bakkeren’, dat al een lange traditie kent in Merelbeke. “Om dit evenement nog meer in de kijker te zetten, hebben we aan de winkeliers van Deinze gevraagd om tijdens de derde week van september hun uitstalraam te versieren in het thema van het kaartspel”, zegt voorzitter Christian Lachaert. “Ondertussen hebben 58 winkeliers zich ingeschreven om deel te nemen aan uniek project. Wij hebben al gemerkt dat er winkeliers zijn die echt kunst maken met het kaartspel. Een anonieme jury bestaande uit vijftien personen zal de etalages beoordelen en de winkelier met de mooiste etalage, maakt kans om gratis toegangskaarten te winnen voor het eindejaarsoptreden van Günther Neefs op zaterdag 14 december in het Leietheater.”

De actie loopt nog tot zondag 22 september en de prijsuitreiking vindt plaats op zaterdagavond 5 oktober in zaal Ter Wilgen.