Handelaars Tolpoortstraat zeggen het met bloemetjes Anthony Statius

28 februari 2020

15u34 10 Deinze De handelaars van de Tolpoortstraat in Deinze zijn vrijdag gestart met hun lenteactie. Wie dit weekend komt shoppen, krijgt een bloemetje mee naar huis. “Soms kan een klein geschenk je dag helemaal opfleuren", klinkt het.

De Tolpoortstraat in Deinze wordt dit weekend letterlijk opgefleurd. Vrijdag versierden heel wat handelaars hun etalage met bloemen en voor de klanten hadden ze ook een kleine verrassing in petto.

“We schenken al onze klanten een potje met daarin een voorjaarsbloem zoals een viooltje of een primula”, zegt Anja Stevens van Pralinja, die het initiatief in gang stak samen met een dertigtal andere handelaars uit de straat. “De eerste reacties van de klanten zijn positief. Veel mannen zeggen dat ze goede punten zullen scoren bij hun vrouw en de vrouwen zijn gewoon blij met een bloemetje. Met deze actie zetten we onze straat in de kijker en maken we het shoppen aangenamer voor iedereen. In de toekomst plannen we nog acties, waar we allemaal samen aan meewerken.”