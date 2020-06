Handelaars Tolpoorstraat en Markt vervangen braderie door outletdagen Anthony Statius

17 juni 2020

19u59 0 Deinze De jaarlijkse braderie in de Deinse centrumstraten kan door het coronavirus niet doorgaan, maar daar hebben de handelaars zelf iets op gevonden. Van woensdag 24 juni tot en met zaterdag 27 juni organiseren zij de outletdagen, elk in hun eigen winkel.

De soldenperiode laten de Deinse handelaars niet onopgemerkt voorbijgaan. De kraampjes van de braderie mogen door de coronamaatregelen niet uitgestald worden, maar in de Tolpoortstraat en op de Markt slaan enkele winkeliers de handen in elkaar voor een alternatief.

“Zestien collega’s organiseren samen de outletdagen”, zegt Liesbeth De Pestel van Nancy Store. “Naast mijn twee winkels zijn er ook bij Filies, de drie Grusenmeyer, G-Brand, Martieline, Hema, Imago, Tea-room Fox, Dominique, Gigi’s retro Kitchen & Shop, Tompoes, Ideal Fashion, Moden Gaby en Schoenen Spazio koopjes te vinden. We benadrukken graag dat we de nodige aandacht besteden aan het veilig winkelen en we vragen onze klanten om de genomen maatregelen te respecteren. Tenslotte willen we nog meegeven dat er gratis kan geparkeerd worden op een nieuwe tijdelijke parking aan de Molens van Deinze.”