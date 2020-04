Hamburgerrestaurant viert tweede verjaardag met gratis wc-papier Anthony Statius

14u35 4 Deinze Foodbart, de hamburger- en saladebar van Bart Vandekerckhove bestaat twee jaar en bedankt haar klanten met... een rol wc-papier.

De gevreesde wc-papierschaarste tijdens de coronalockdown is uitgebleven, maar wie toch aan geen rolletje meer geraakt, kan vanaf zondag bij Foodbart in Deinze terecht. Zaakvoerder Bart Vandekerckhove deelt er immers uit aan iedereen die een hamburger of een salade bestelt.

“Om onze tweede verjaardag niet in mineur te vieren, zocht ik een ludieke actie voor mijn klanten”, zegt Bart. “Ik had nog een grote voorraad liggen, nog van voor de coronacrisis, en aangezien er geen klanten mogen komen eten, kan ik ze maar evengoed uitdelen. Bij iedere bestelling tussen 5 en 12 april krijg je een rol gratis, zolang de voorraad strekt. Zo tonen we ook dat we schijt hebben aan corona.”

Meer info via www.foodbart.be.