Hallucinant beeld: fietsers rijden gesloten spoorweg over in Astene Joeri Seymortier

22 maart 2020

10u19 15 Deinze Fietsers zonder geduld hebben zaterdag de gesloten spoorweg in Astene bij Deinze gekruist. De beelden werden vastgelegd door een dashcam.

De hallucinante beelden werden zaterdag gemaakt om iets over 11 uur in de voormiddag. Een bestuurder die aan de overkant van de spoorweg stond te wachten legde de beelden vast met de dashcam, en bezorgde die aan onze redactie. Je ziet duidelijk dat tot twee keer toe een fietser het wachten beu is, en de gesloten spoorweg gewoon oversteekt.

Bij Infrabel wordt geïnvesteerd in dure campagnes tegen spoorlopen, maar het fenomeen blijft bestaan. “Spoorlopen is nooit verstandig, en onder geen enkele voorwaarde toegelaten”, zegt burgemeester Jan Vermeulen (CD&V) van Deinze. “Het zou in dit geval kunnen dat de spoorwegovergang defect was, want normaal staat daar nooit zo’n file te wachten. Maar zelfs in dat geval is het absoluut ‘not done’ om de gesloten overweg te kruisen. Men kan perfect rondrijden en de nieuwe fietstunnel aan de Karmstraat nemen. Spoorlopen is nooit verstandig. Gehaast zijn evenmin, ongeacht met welk voertuig je rijdt.”