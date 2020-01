Habitare+ bouwt 25 sociale huurwoningen op voormalige UCO-site: “Wonen in Deinze moet betaalbaar blijven” Anthony Statius

10 januari 2020

12u43 3 Deinze De sociale huisvestingsmaatschappij Habitare+ bouwt 25 sociale huurwoningen op de voormalige UCO-site aan de Winterlaan in deelgemeente Petegem-aan-de-Leie. Vrijdag werd de eerste symbolische steen gelegd en in de zomer van 2021 kunnen de eerste bewoners er hun intrek nemen. “Met deze projecten willen we wonen in Deinze betaalbaar houden voor iedereen”, zegt voorzitter Rutger De Reu (CD&V).

Met het project UCO Nieuwe Zijde mikt Habitare+ - de fusie van de vroegere Deinse Sociale Bouwmaatschappij en de Merelbeekse Sociale Woningen - op een specifieke doelgroep.

“Toen we na de afbraak van de UCO-fabriek in 2014 de gronden in de Winterlaan kochten, hadden we twee duidelijke doelstellingen”, zegt Rutger De Reu. “Enerzijds wilden we inzetten op die woningen war er in Deinze echt nood aan is, namelijk betaalbaar woningen voor alleenstaanden, mindervaliden en gezinnen met één of twee kinderen. Bij deze doelgroep zijn de wachtlijsten immers het langst. Anderzijds koesterden we de ambitie om een project uit te werken met respect voor de buurt. Zo wordt het open karakter behouden.”

“Aan beide zijden van het buurtplein worden respectievelijk twaalf en dertien woningen met elk een private tuin gerealiseerd”, vervolgt Rutger. “Er komen vijftien woningen met twee slaapkamers, zeven woningen met drie slaapkamers en drie huizen die volledig toegankelijk zijn voor mensen met een rolstoel. Er werd gekozen om alle parkeerplaatsen ondergronds te brengen onder één bouwblok, zodat de parkeerlast op de site en mobiliteit in de omliggende straten beperkt wordt. Aan beide zijden van het project wordt er een stuk grond opnieuw publiek gemaakt zodat aanpalende buren met de fiets of te voet hun private tuinen kunnen bereiken. Op het centrale plein wordt niet gebouwd, dit wordt aangelegd als een gezellig buurtplein waar kinderen en volwassenen elkaar ontmoeten. De nieuwe straat krijgt de naam Rodenbosstraat.”

“Het ontwerp voor deze woningen werd opgemaakt door ARQ-architectuurstudio. Na het verkrijgen van de nodige vergunningen en gelden werd de aanbesteding uitgeschreven en kon aannemer Damman nv de opdracht toegewezen krijgen. Zij zullen instaan voor de volledige realisatie van het project. Het totale kostenplaatje bedraagt bijna 4 miljoen euro, een stevige investering voor onze maatschappij.”

“De eerste bewoners zullen tegen de zomer van volgend jaar kunnen intrekken in hun nieuwe woning. Met dergelijke projecten willen we wonen in onze stad in de toekomst betaalbaar houden. Eerder werden er al huizen gebouwd in de Gentstraat, de Rijbroekstraat en de Mouterijdreef en binnen een kleine maand starten we met de bouw van nog eens 25 sociale huurwoningen in de Biebuyckstraat en de Camille Van Der Cruyssenstraat in deelgemeente Nevele”, besluit De Reu.