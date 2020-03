Gronden en grondbezitters gebundeld in Kaart- en Landboek van Deinze Binnen (1765) Anthony Statius

01 maart 2020

11u12 0 Deinze Wie meer wil weten over de geschiedenis van het grondbezit in Deinze, kan vanaf nu het Kaart- en Landboek van Deinze Binnen (1765) raadplegen. Een huzarenstukje waar de lokale historici René De Clercq en Luc Goeminne zes jaar aan hebben gewerkt.

Het Kaart- en Landboek van Deinze Binnen (1765) is een uitgave van de provincie Oost-Vlaanderen en het is het vijfde en laatste deel in de reeks, na Lebbeke, de Zwijvekeabdij van Dendermonde, de abdij van Ninove en het landboek van Steken. In aanwezigheid van gedeputeerde bevoegd voor Erfgoed Annemie Charlier, werd het boek voorgesteld in het mudel in Deinze. De auteurs zijn René De Clercq en Luc Goeminne, twee mannen met een liefde voor de geschiedenis van de Leiestad. Allebei zijn ze actief in Dunsa, de geschiedkundige kring van Deinze.

“Net als het kadaster nu, bevat een landboek informatie over alle percelen die in Deinze gelegen zijn en over de eigenaars ervan”, zegt René De Clercq. “Maar in dit geval is het een momentopname van 1765. Daarnaast zijn er twee sets kaarten, waarvan één in kleur, opgenomen in het boek. Bovendien is er onderzoek gebeurd naar de verhouding tussen Deinze Binnen en Buiten, over het uitzicht van de stad, over de toponiemen, de verschillende soorten bewoners en eigenaars, her verenigingsleven en nog zoveel meer.”

“Landboeken zijn een miskende, maar cruciale bron voor historisch onderzoek over het onroerend erfgoed van een gemeente of een streek”, zegt gedeputeerde Annemie Charlier. “Met dit boek willen we niet enkel de inwoners van Deinze stimuleren om hun geschiedenis beter te leren kennen, maar ook historici en heemkundigen van elders inspireren om andere landboeken te bestuderen en uit te geven.”

‘Het kaart- en landboek van Deinze Binnen’ (1765) kost 35 euro en is te koop in het mudel en bij de Dienst Erfgoed van de provincie Oost-Vlaanderen.