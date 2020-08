Grof huisvuil goedkoper, groen- en bouwafval iets duurder Anthony Statius

21 augustus 2020

11u15 0 Deinze De tarieven op de recyclageparken in Deinze en Landegem worden aangepast. Indien de gemeenteraad akkoord gaat, wordt er vanaf 1 september een uniform tarief ingevoerd van 4 eurocent per kilogram. Grofvuil wordt dus een pak goedkoper, ander betalend afval wordt een beetje duurder.

Het retributiereglement voor de recyclageparken in Deinzen en Landegem wordt aangepast. Het voorstel wordt op donderdag 27 augustus besproken op de gemeenteraad.

“Er wordt voor de betalende fracties een uniform tarief van 4 eurocent per kilogram ingevoerd”, zegt milieuschepen Filip Vervaeke (Open Deinze). “Dit wil zeggen dat grof huisvuil, dat nu 10 eurocent per kilogram kost, goedkoper wordt, maar ander betalend afval zoals groenafval, dat nu 3 eurocent kost, een klein beetje duurder wordt. Dit tarief geldt voor particulieren, scholen, instellingen, verenigingen en overheidsdiensten.”

“Waarom deze aanpassing? De huidige regeling met twee tarieven zorgt er vooral op het recyclagepark in de Brouwerijstraat in Landegem voor dat burgers soms opnieuw moeten oprijden en opnieuw in de wachtrij moeten gaan staan, dit met langere rijen tot gevolg. De invoering van één tarief kan dit verhelpen. Ook de opstelling in het recyclagepark in de Europalaan in Deinze zal hierdoor gewijzigd worden, waardoor mensen vlotter hun afval zullen kunnen aanleveren.”