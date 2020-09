GroenRood vraagt aandacht voor Grammense dichter Albert De Vos Anthony Statius

08 september 2020

12u44 0 Deinze Oppositiepartij GroenRood wil graag de schijnwerpers zetten op Albert De Vos, de priester-dichter uit Grammene die een eeuw geleden geboren werd. Hij overleed in 2005.

“Albert De Vos werd bekend als dichter-pastoor in Wannegem-Lede, een parochie die hem in 1968 werd toegewezen”, weet Peter Parmentier van GroenRood. “Als pastoor schreef hij verzen voor de bidprentjes van zijn overleden parochianen. Zo groeide hij uit tot een volwaardige dichter die veertien dichtbundels uitgaf. Hij werkte onder andere samen aan cultuurprojecten met Gerard Vekeman, Jef Burm, Marijn Devalck en Willem Vermandere. Hij kreeg verschillende prijzen en in Kruishoutem is een Pastoor De Vosstraat naar hem genoemd. Hij refereerde graag naar zijn geboortestreek, wat ook duidelijk blijkt uit de ode aan hen, genaamd ‘Kind van de Leie’. We mogen trots zijn op zulke mensen, GroenRood hoopt dan ook dat er ook in Deinze iets met zijn culturele erfenis kan gebeuren.”

Cultuurschepen Rutger De Reu (CD&V) laat weten dat alle suggesties om Albert De Vos op een passende manier te herdenken welkom zijn.