GroenRood pleit voor veiligere schoolomgeving in Kalkhofstraat Anthony Statius

03 september 2019

09u06 0 Deinze Volgens GroenRood is d e verkeerssituatie in de Kalkhofstraat sinds de opening van de nieuwe muziekacademie KADE niet ideaal voor zwakke weggebruikers. “De fietsstraat wordt niet duidelijk aangegeven en er is geen duidelijke kiss-and-ride-zone”, zegt Eva Martens.

“In februari stelde ik de vraag in de gemeenteraad om prioritair werk te maken van een veiliger schoolomgeving in de Kalkhofstraat”, zegt Eva Martens. “Het stadsbestuur reageerde positief en beloofde een snelle aanleg van een fietsstraat en van een duidelijke kiss-and-ride-zone voor de schoolpoort. In maart werd het aanvullend verkeersreglement hierover gestemd, maar de uitvoering laat lang op zich wachten. Er staan wel een verkeersborden met de aanduiding ‘fietsstraat’, maar bijkomende signalisatie is wenselijk. Bij elke passage langs de Leiedam of Kalkhofstraat word ik als fietser door ongeduldige auto’s ingehaald. De kiss-and-ride-zone voor de poort van de muziekschool staat echter nog steeds niet aangegeven, waardoor deze parkeerplaatsen nog steeds gebruikt worden voor lang parkeren. Ook een duidelijk parkeerverbod aan de rechterzijde van de Kalkhofstraat in de zone voor de bloembak is een must voor de veiligheid van overstekende kinderen.”

“Er wordt duidelijk aangegeven dat de Kalkhofstraat een fietsstraat is”, reageert schepen van Mobiliteit Bart Van Thuyne (CD&V). “Wie fietsers geen voorrang geeft, kent duidelijk de verkeersregels niet. De kiss-and-ride-zone zal nog duidelijk worden aangeduid.”